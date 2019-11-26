織圍巾送女友被爸酸「娘炮、不像男人」 網友評論一面倒

2019-11-26 13:08 聯合新聞網 綜合報導



男網友表示，他原本決定要親手織圍巾當禮物送給女友，沒想到爸爸看到後卻說：「有點娘炮，不像男人」。示意圖／ingimage 分享 facebook

想找到合適的禮物送禮總是令人傷腦筋，一名男網友表示，他原本決定要親手織圍巾當禮物送給女友，沒想到爸爸看到後卻說：「有點娘炮，不像男人」，讓他不禁懷疑「織圍巾給女朋友會很丟臉嗎？」

男網友在臉書不公開社團《爆怨公社》發文，分享自己買的墨綠色毛線和織到一半的圍巾，打算將親手織好的圍巾送女友，「不是沒錢買只是這樣比較有意義」，為了這個禮物還去找了老師學用勾針織圍巾，卻被爸爸嫌織圍巾的舉動「娘炮，不像男人」。

文章引來大批網友回覆，幾乎一面倒地稱讚原PO是暖男，「居然還有這種男人存在」、「親手做的很有意義好嗎！」、「心意無價！覺得娘炮的人心態才有問題」、「以前做過跟你一樣的舉動送女友，現在是太座」、「我的圍巾也是男朋友親手織給我的」、「我也織過...用比較簡單的圍巾釘板...一次織5條，自己一條，女友一條，阿母2條，弟弟一條」、「不懂編織圍巾娘的定義在哪，以前的大男人主義，讓很多女性朋友不快樂一輩子，希望不要再延續」、「我也是自己織圍巾給男朋友 ，又沒什麼」、「其實爸爸在暗示也想要？會不會？」

不過也有人認為這種毛線織的圍巾「我也收過，只是覺得很難配衣服，而且不好看！」、「有心很好，但是女生不一定喜歡，折現吧」、「一捲70元跟一捲250元的毛線織起來質感差很多」、「希望你知道什麼是她想要的，而不要只是一味努力做，有些女生不太喜歡太沉重的禮物，像我自己就不太喜歡，思考一下女友的個性，不要讓他覺得你的心意是負荷」。還有網友分享以前家政課男女生都要織圍巾，還會趕在聖誕節織完送給男/女朋友。