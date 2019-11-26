正妹訂餐竟收到外送員「33字簡訊」 驚呼：好恐怖！

2019-11-26 10:17 聯合新聞網 綜合報導



一名女子訂餐後收到外送員的搭訕簡訊，個資遭濫用引發疑慮。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

平日懶得出門，動動手指網上訂餐成風潮，也引發個資外洩隱憂。一名女網友訂外送餐點，之後卻收到外送員傳來簡訊，內容讓她傻眼，驚呼「現在熊貓外送都這樣嗎，感覺好恐怖」，引發網友熱議。

一名女網友在《爆怨公社》貼文表示，自己在網路上訂餐，在取餐之後，收到外送員傳的簡訊，內容寫道「美女很高興第二次送餐給你…你很美！別對狗狗生氣。希望有機會跟你做個朋友唷！」當下，原PO完全沒有感受到被讚美的喜悅，只覺驚訝「現在熊貓外送都這樣嗎，感覺好恐怖，都外送有地址了，這樣誰敢叫熊貓啊！」

貼文一出引來網友熱議，個資外洩被濫用的疑慮，讓人同聲驚呼「外送素質這樣真的很可怕欸」、「知道地址還這樣騷擾」，也讓原PO的男友氣到留言「我不在就這樣，我在家叫個10次找他出來輸贏，他Ｘ的」。

但也有許多另類思維的網友留言「他應該很醜才會被嫌」、「如果他像彭于晏一樣帥。我肯定妳不會這樣說……」，讓原PO覺得不爽，更新內容說明自己已有論及婚嫁的男友了，「就算彭于晏很帥沒錯但也跟我沒關係」，外送員長相不重要，在乎的只是餐點。絕大部分的網友都認為外送員「不應該利用職務之便去影響或刺探客戶隱私」，建議原PO「投訴熊貓客服」、「給他差評」、「別讓這種老鼠屎敗壞名聲」。