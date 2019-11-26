離譜建商施工！租屋處慘被水泥淹 網友驚：這房子廢了

2019-11-26 10:14 聯合新聞網 綜合報導



原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出許多家中被水泥灌入的慘況。圖／取自爆怨公社 分享 facebook

一名男網友租屋處附近最近在施工，昨（25）天早上發現工程業者在進行灌漿作業時，疑因施工單位板模沒打好，沒想到水泥竟灌進他家，連鐵門都被撞凹、一樓全被鋪上厚厚的水泥層，就連排水管線也全數堵死，離譜畫面曝光後讓網友直呼「太誇張了！」

原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出許多家中被水泥灌入的慘況，並表示「後面灌漿灌到家裡了...快瘋掉了。我一樓一堆衣服在箱子裡應該都掛了…越來越高了」。

連鐵門都被灌入的水泥撞凹。圖／取自爆怨公社 分享 facebook

從照片中可見，受災範圍包括變形的鐵門、客廳、廁所、廚房等處，地面上的家具和物品全數遭殃，管線及排水孔也被堵死，讓他無奈感嘆，「瘋掉的應該是房東…」。

該文一貼出，吸引了2.4萬人按讚，網友紛紛表示：「我只看過淹水淹到家裡，第一次看到淹水泥」、「此生初見，誇張到頂天了」、「這比土石流還慘，一旦乾掉就…」、「水泥要是硬化，打掉重蓋了」、「房子廢了，排水問題大條」、「東西都固定住不怕地震了」。對於出包的建商，也有人指出大概賠不完了，這間房子幾乎等同報銷，「厲害，我現場16年的監造，還沒看過這種扯案」、「賠大了……到底是什麼樣板模師傅，都崩模了」、「建商賠到掛」。

事後原PO表示有聯繫到房東，但房東相當淡定，而工程業者有前來將水泥清理乾淨並會再討論賠償事宜，網友看到清理後的照片，感到相當意外「居然清的這麼乾淨」、「清的很乾淨，但覺得太扯了」、「地下管路應該全完了」。