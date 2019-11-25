父難得下廚竟炒一盤「菜瓜布」網笑噴：滿滿的纖維質

2019-11-25 22:03 聯合新聞網 綜合報導



一位人父炒了一盤絲瓜要給女兒享用，但由於絲瓜太老，網友看到後紛紛笑倒表示「根本炒菜瓜布吧」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

現在不少「家庭主夫」都會進廚房下廚，為全家人做一桌好菜。日前一位人父心血來潮炒了一盤炒絲瓜，準備做給寶貝女兒享用，沒想到當女兒準備開動時，竟忍不住拍下照片，在網路上秀出爸爸的「好廚藝」，網友看到後也紛紛笑噴表示「這個纖維質感覺好高喔！」

這名女網友在爆廢公社上PO出一張照片並提到，爸爸的愛心，絕對要吃完。只見照片中爸爸似乎是要炒絲瓜，但因為買菜時不慎挑到了一條「老絲瓜」，所以導致下鍋拌炒時，整個纖維全部跑出來，而且和麵線差不多粗，就像是在炒「菜瓜布」一樣，乍看之下一不小心還可能把鍋子刮出一道道刮痕。

PO文一出後，網友紛紛笑倒並留言「這吞下去不會卡喉嚨嗎」、「順便刷鍋很棒呀」、「這鍋吃完便秘應該都好了」、「感覺很健康」、「乍看之下以為是長滿蛆的豬鼻子、「這感覺可以拿來洗碗」、「完全是一碗海綿湯」、「這纖維是一年份的量了吧」。

不少網友更直呼這是菜瓜布，「感覺像是絲瓜老成菜瓜布還煮成菜」、「當牙刷還比較實際」、「根本菜瓜布料理」、「原來菜瓜布也可以炒來吃」。也有網友提醒買絲瓜的秘訣「挑絲瓜的話，記得要挑表面粗糙的，因為表面越粗糙，代表裡面越嫩」。