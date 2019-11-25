他搭車「座位重號」被說搭錯 下車一看秒後悔

2019-11-25 16:12 聯合新聞網 綜合報導



網友被人告知搭錯車，結果發現搞錯的是對方。示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有網友日前搭火車時，被一名持有相同座位車票的乘客告知「坐錯班次」，不過在他下車確認後，發現是對方自己搭錯，卻因為車門已經關上，使他無法上車，當場他崩潰喊，「被人告知搭錯車，結果發現沒錯」。

有網友在「Dcard」上指出，他搭乘台鐵莒光號從沙鹿到嘉義的列車，並且持有「5車50號」座位的車票，卻在火車開走前，被另一名持有相同座位車票的乘客告知，「這班是往北的，不會到嘉義，他搭錯了，趕快下車吧！」因此，他趕緊下車再次檢查車次。

不過，在原po確認後發現，是對方自己搞錯，這班列車確實是開往嘉義，但此時車門已經關閉，讓原po當場氣喊，「被人告知搭錯車，結果發現沒錯」。

後來，經過站務員協助，原po多花了42元轉成自強號，還晚了半小時到家，他表示，「據說那名告知他搭錯車的同座位乘客，在發現自己搭錯車後，就在彰化站下車了」。而原po也自嘲，「被妳說搭錯車就跑下車的我也真是有夠蠢的，感謝妳讓我得到了一次教訓，我下次就算真的搭錯車也死都不會下車」。

文章一出，就有網友說，「太哭了吧」、「當下一定很傻眼跟無奈」、「我也碰過拿自強號來坐莒光號的」，也有人說，「我遇過一次對方的車次座位跟我完全一模一樣的，最後是車長幫我找了一個空車位」。