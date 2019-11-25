他深夜回家驚見神壇擺大門 網揭真相超毛

2019-11-25 14:40 聯合新聞網 綜合報導



台灣宗教信仰多元，三步一大宮五步一小廟，有時不知名的宗教儀式也會嚇到人。有一位王姓男網友在「爆怨公社」po文表示有一天晚上10點下班回家，竟在居家公寓一樓樓梯間看到一幕讓人毛骨悚然的畫面，原po當場嚇得不寒而慄，問網友是靠邊上樓沒錯吧，還問這種情況該如何應對，不過事情真相讓原po更毛了。

po者表示，自己上了一天班，晚上10點回到家時，看到自己居住公寓樓梯間的大門敞開，地上鋪著白布，被布置成像一個神壇，上面擺著15個牌位，牌位前除點香外，拜拜供品還有雞蛋、豆干及肉等物。

原po續說，自己住處公寓二樓是間宮廟，宮廟辦法事時，會將神壇擺放在公寓大門口，二樓就會邊唸咒邊敲桌，一辦法事就常常超過深夜11點，讓原po抱怨「民俗凌駕法律之上」。

原po的圖文一出，網友不免驚呼連連紛紛回應說「太誇張了！想嚇誰！你確定它是真的神壇！」、「這什麼鬼東西」、「這很毛，晚上一定嚇到要收驚」，不過有知情的專業網友解釋，「祭改用！不過不是應該在神桌前放置嗎？我們是放神桌前，可是這怎麼會放在門口」、「這是祭改，可是看不出來在幫誰祭改，男女生的紙人都沒有」、「祭改，其實是祭煞、改運的簡稱，目的是請各方煞神、命書中的關限、陰兵冤魂來吃東西領錢」。