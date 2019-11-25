佛心夾娃娃機「超低驚喜」 網傻眼直呼：根本超驚嚇吧

2019-11-25 16:26 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友看到一台夾娃娃機裡的驚喜包，止不住好奇心花了20元夾了2包，不料拆開來卻是一包面紙和一條即溶咖啡，讓她當場傻眼。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

近年來夾娃娃機店快速林立，幾乎走到哪裡都可以看到，業者為了搶食這塊商機，紛紛擺出各種稀奇古怪的商品，就是為了吸引民眾前來夾取。日前就有一名女網友看到一台夾娃娃機，裡面放了許多驚喜包，她止不住好奇所以花了20元夾了2包，不料拆開來卻是一包面紙和一條即溶咖啡，讓她忍不住傻眼直呼「到底是驚喜還是驚嚇」。

原PO在「爆怨公社」中PO文表示，先前她看到一台夾娃娃機上頭寫著「佛心台」、「超低驚喜」而且保夾50元，因此她就止不住好奇心，所以花了20元夾了2個驚喜包，但打開來看卻是兩個「超低價」的驚喜，一包袖珍包面紙跟一條即溶咖啡，讓她直呼「如果知道內容物就不會想夾了」，甚至一包賣10元都比內容物還貴。

最後原PO還打趣的說，回到家才突然意識到自己把最有價值的「包裝袋」丟掉了。PO文一出，隨即引來網友瘋狂留言表示「好奇心不止殺死貓還殺死錢包」、「這個拿強光手電筒一照就現形了」、「最少也給兩包衛生紙吧」、「根本黑心台吧」、「不要夾那種看不到的東西，會有很多地雷」、「這種袖珍包衛生紙，全聯一捆32包才98，而且還會買一送一」。

許多網友看到照片也不禁調侃留言「真的是百分百超低驚喜台」、「咖啡應該是台主不想喝的」、「應該叫驚嚇台才對」、「這個台主不是沒梗了，就是月底了」、「之前還夾過裡面一顆糖果，這已經算很好了」。