親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

23萬倍的好運！花43元買飯糰 順利抱回發票千萬獎金

佛心夾娃娃機「超低驚喜」 網傻眼直呼：根本超驚嚇吧

2019-11-25 16:26聯合新聞網 綜合報導

一名女網友看到一台夾娃娃機裡的驚喜包，止不住好奇心花了20元夾了2包，不料拆開來...
一名女網友看到一台夾娃娃機裡的驚喜包，止不住好奇心花了20元夾了2包，不料拆開來卻是一包面紙和一條即溶咖啡，讓她當場傻眼。圖擷自爆怨公社
分享

近年來夾娃娃機店快速林立，幾乎走到哪裡都可以看到，業者為了搶食這塊商機，紛紛擺出各種稀奇古怪的商品，就是為了吸引民眾前來夾取。日前就有一名女網友看到一台夾娃娃機，裡面放了許多驚喜包，她止不住好奇所以花了20元夾了2包，不料拆開來卻是一包面紙和一條即溶咖啡，讓她忍不住傻眼直呼「到底是驚喜還是驚嚇」。

原PO在「爆怨公社」中PO文表示，先前她看到一台夾娃娃機上頭寫著「佛心台」、「超低驚喜」而且保夾50元，因此她就止不住好奇心，所以花了20元夾了2個驚喜包，但打開來看卻是兩個「超低價」的驚喜，一包袖珍包面紙跟一條即溶咖啡，讓她直呼「如果知道內容物就不會想夾了」，甚至一包賣10元都比內容物還貴。

最後原PO還打趣的說，回到家才突然意識到自己把最有價值的「包裝袋」丟掉了。PO文一出，隨即引來網友瘋狂留言表示「好奇心不止殺死貓還殺死錢包」、「這個拿強光手電筒一照就現形了」、「最少也給兩包衛生紙吧」、「根本黑心台吧」、「不要夾那種看不到的東西，會有很多地雷」、「這種袖珍包衛生紙，全聯一捆32包才98，而且還會買一送一」。

許多網友看到照片也不禁調侃留言「真的是百分百超低驚喜台」、「咖啡應該是台主不想喝的」、「應該叫驚嚇台才對」、「這個台主不是沒梗了，就是月底了」、「之前還夾過裡面一顆糖果，這已經算很好了」。

夾娃娃機爆怨公社衛生紙咖啡

相關新聞

他搭車「座位重號」被說搭錯 下車一看秒後悔

2019-11-25 16:12

他深夜回家驚見神壇擺大門 網揭真相超毛

2019-11-25 14:40

玩躲貓貓？他橫躺大樓窗邊 萬人笑哭：人家老公回來了…

2019-11-25 12:00

車主配合「停車請留電話」 他一看擋風玻璃笑傻

2019-11-25 11:57

她拜完月老秒遇變態男 報警後劇情神展開

2019-11-25 11:09

她滿足兒子「想吃蟑螂」心願 網友驚喊：真的不行

2019-11-22 11:03

連鎖藥妝店沒會員不能結帳？ 網友：怎變好市多

2019-11-21 20:48

體貼請吃熱豆花 外送員一句話氣炸他：以後不請了！

2019-11-21 17:19

店家給錯餐外送員卻收負評 理由讓他怒「關我什麼事」

2019-11-21 16:30

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

2019-11-21 13:51

女叫鹹水雞當宵夜驚見「大蜈蚣」 嚇到腿軟差點閃尿

2019-11-21 11:28

龜速車佔內車道「超車得從外線？」 網批：國道淪慢速公路

2019-11-21 11:22

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00
看更多

熱門文章

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

車主配合「停車請留電話」 他一看擋風玻璃笑傻

2019-11-25 11:57

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

她拜完月老秒遇變態男 報警後劇情神展開

2019-11-25 11:09

鬼門關走一遭！婦人吃壽司噎到 無呼吸心跳近30分救回

2019-11-25 12:23

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41

瘋狗浪再奪命 男釣客台東烏石鼻落海溺斃

2019-11-25 13:27

特斯拉駕駛墜橋亡…誤認邊坡？恍神失足？疑點太多

2019-11-25 00:52

豪乳國中妹遭冒名發「中二」文引戰 不想被霸凌怒提告

2019-11-25 13:02

他深夜回家驚見神壇擺大門 網揭真相超毛

2019-11-25 14:40

試駕車離奇車禍駕駛身亡 特斯拉公司未回應

2019-11-24 19:00

他搭車「座位重號」被說搭錯 下車一看秒後悔

2019-11-25 16:12

國一林口北上路段客運火燒車 駕駛及乘客逃出

2019-11-25 14:13

「跟鬼做，我好痛苦」 男子假靈學之名性侵女子判刑

2019-11-25 10:20

行人沒走斑馬線被撞死 撞人騎士被判8個月

2019-11-24 20:42

假貨新市集 隱身新住民直播圈

2019-11-25 01:25

泰北高中驚傳墜樓！15歲男學生2樓摔到遮雨棚保住一命

2019-11-25 13:28

平交道車禍逆轉 柵欄故障台鐵道歉

2019-11-25 00:07

3歲童吃午餐疑嗆到窒息 搶救10天仍不治

2019-11-24 18:50

目擊國道翻車小女孩爬出車廂 警消家庭即刻救人

2019-11-25 11:57

火車撞人拗成人撞車 國民黨團：林佳龍向台中人道歉

2019-11-25 11:15

泰籍女假觀光真賣淫 被查獲哀求「別告訴我男友」

2019-11-25 13:42

色男不甘心女友分手竟性侵她 法官判刑4年得坐牢

2019-11-24 23:16

國道1北上林口段遊覽車起火 司機乘客及時逃出

2019-11-25 14:30

影／中山高客運火燒車猛烈 司機乘客23人幸運逃過一劫

2019-11-25 15:39

女網友深夜摩鐵唱歌飲酒遭性侵 和解後他獲緩刑

2019-11-25 11:56

北市警路檢遭通緝犯駕車衝撞 開槍打中車牌緝捕中

2019-11-24 17:05

屏東七旬阿伯好體力 單車往返百公里到高雄找朋友

2019-11-25 12:43

佛心夾娃娃機「超低驚喜」 網傻眼直呼：根本超驚嚇吧

2019-11-25 16:26

爆漿公社PO女友陰部照 男辯「道德許可」被法官狠打臉

2019-11-25 14:22

柯文哲淪綠打手？邱毅不滿遭抹紅憤提告

2019-11-25 11:16

柵欄已升起...被指貪快 她「身痛心更痛」

2019-11-25 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top