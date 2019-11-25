車主配合「停車請留電話」 他一看擋風玻璃笑傻

2019-11-25 11:57 聯合新聞網 綜合報導



大都市雖然有提供公共停車空間，有時仍是一位難求，有些商家更擔心店門前有人會臨時停車擋住店面，總會在門上貼心留下告示，提醒車主留下連絡電話，屆時好聯絡車主移車。有一位男網友在「爆廢公社公開版」po圖分享車主的行徑，不僅讓店家看了傻眼，更引爆網友狂笑「他真的留下電話了」。

從原po分享的這張照片可以看見，店家擔心大門被臨時停車阻礙出入，在門前留下一張寫「停車請留電話，謝謝」的告示提醒車主，結果真有車主停車後，十分配合的把電話(手機)就留在車子擋風玻璃下，此舉讓店家看傻眼。原po也覺得「這位車主，您的87，讓他很想罵髒話」。

車主無厘頭的行為，讓看過po文的網友紛紛留言回應說「他真的留下電話了」、「有夠乾脆的車主」、「什麼時代了，還有這麼搞不清楚狀況的人」、「老實說，店家看著車主『電話』有沒有傻眼看了10分鐘」，更有網友大讚「這一位車主懂玩哏，超過100分」、「害我在公車上狂笑，有哏」。

有網友不覺得車主的行為有趣，建議店家「玻璃敲破拿『電話』看他聯絡人，請人來移車」，曾有過類似體驗的網友說「旁人可能會覺得好笑，但如果是自家門口碰上，定會超火」。