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她拜完月老秒遇變態男 報警後劇情神展開

2019-11-25 11:09聯合新聞網 綜合報導

全台網友票選最靈驗的月老就在萬華龍山寺。圖／翻攝自台北市交通部觀光局官網
全台網友票選最靈驗的月老就在萬華龍山寺。圖／翻攝自台北市交通部觀光局官網
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單身族會透過拜月老、拿紅線幫助自己早日脫單，而有網友在網路上分享自己拜完月老發生的離奇故事，她表示當天拜完遇到變態男騷擾，卻在報警後與處理案件的警官交換LINE，她問「不知道這是不是月老爺爺的安排，還是該感謝自己遇到了變態嗎？」網友看完故事也熱烈回應。

網友在《Dcard》上發文，她表示上週因朋友失戀想拜月老，所以她們一行人買了供品到龍山寺誠心的祭拜，「我跟月老爺爺說，年齡、身高、身材什麼的我都不在乎，長相只希望不是肥宅臉，一般人即可，但希望對方是個有正常的穩定工作的人，然後聊得來、對我好這樣。」

豈料拜完月老後，原Po搭車返家的途中，遇到性騷擾自己的變態，「去警局（備案）之前呢，我朋友們都在嗆我，白天到底跟月老說了什麼？怎麼會超認真的拜完之後遇到變態」，她與負責案件的警員留下彼此的連絡電話後，隔天警員打電話請她到警局做筆錄，但雙方時間喬不攏，就這樣一來一往的通電話改時間，終於約好做筆錄的日子。

當天，因為原Po晚下班的關係遲到了一下，她買了飲料給警員致歉，警員靦腆的拒絕並表示這不符合規定，覺得有些尷尬的原Po只好收回飲料自己喝，此時，警員拿出一張便條紙寫下了他的全名以及line並交給原Po。對於這一連串離奇的故事，她直問「不知道這是不是月老爺爺的安排，還是說我該感謝自己遇到了變態嗎？」

劇情大轉彎也讓網友看了回應「月老：我裝變態就幫你幫到這裡了」、「這根本作弊！遇到性騷擾可以報警，警察給LINE只能抱緊」、「笑慘，想知道後續+1」；但也有網友回應「欸拜託我之前也是去報警，然後也被警察騷擾，醒一醒好嗎？這警察根本假公濟私欸」、「利用職權認識異性，不覺得哪裡怪怪的嗎」。

龍山寺月老DcardLINE

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