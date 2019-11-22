她滿足兒子「想吃蟑螂」心願 網友驚喊：真的不行

2019-11-22 11:03 聯合新聞網 綜合報導



原PO兒子向她許願表示想吃蟑螂餅乾。圖擷自 臉書社團「廚藝公社」 分享 facebook

一位媽媽上網發文表示，自己的兒子向她許願說想要吃蟑螂，於是她便購買食材，幫兒子做出蟑螂造型餅乾，沒想到當原PO將烤盤上的蟑螂展示給他看後，他卻嚇到退後3步，不敢拿起來吃，讓原PO無奈地說「這明明是你許願的餅乾」，對此許多網友相當驚訝，直呼媽媽太強了，但還是不敢吃下肚。

原PO於19日在臉書社團「廚藝公社」發文，表示自己買了許多做餅乾的材料，做出了兒子想要的「蟑螂餅乾」，但剛捏好一隻蟑螂放在烤盤給兒子看時，他卻面露驚恐以為是真的蟑螂，而原PO也對兒子的舉動感到哭笑不得，她說「雖然有點噁，但是它真的是餅乾！」仔細看原PO分享的照片，可以看到餅乾不但有觸角，就連蟑螂的腳和紋路都製作的栩栩如生，她說到做蟑螂餅乾需要準備低筋麵粉、無鹽奶油和水，用湯匙按壓成團。

至於蟑螂顏色的形成則是要在麵團加入黑糖粉和竹炭粉，她說「剩餘的麵團請加入一咪咪的竹炭粉，可再額外加入少許黑糖粉，將麵團快速揉勻，調成蟑螂身體那種『胎哥』(噁心)的顏色」為了讓蟑螂餅乾不被烤焦，原PO也分多次下去烤，並用烘焙紙蓋住餅乾的頭部和觸角，最後終於完成了蟑螂餅乾，而兒子也在原PO的勸說下確定是餅乾後，才開心地將它吃下。

文章一出後，許多網友也紛紛表示驚訝，「這個給小孩吃有風險，因為有天他會抓到昆蟲就吃下去。」、「好強，但我不敢吃。」、「很像耶，蠻厲害的。」、「吃下去那張我不行啦！光澤度超逼真！」、「厲害，可是看到會怕。」、「這個我不行，太可怕了。」