連鎖藥妝店沒會員不能結帳？ 網友：怎變好市多

2019-11-21 20:48 聯合新聞網 綜合報導



知名連鎖藥妝店竟然要求要會員才能結帳，不辦會員還被罵奧客。示意圖，非當事藥妝店。報系資料照 分享 facebook

有些商店需要申辦會員才能消費，不過連鎖藥妝店也要求要會員才能結帳，卻是第一次聽到。有一名女網友發文抱怨，她到藥妝店購買生理用品，沒想到結帳時卻被要求要有會員才能結帳，不辦會員還被店員大罵奧客，讓她傻眼。

今（21）日一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，中午買飯時順便到附近連鎖藥妝店幫同事買衛生棉，因為同事有指定品牌，但在那區卻沒看到，於是詢問了Ａ店員，她幫忙看了之後發現架上真的沒有，於是詢問原PO需要幾包她到倉庫去拿。

原PO表示，事後結帳時另一位B店員詢問她有沒有會員，原PO表示沒有，這時B店員提到「會員有好康欸」，但被她拒絕後B店員直接改口「沒有會員沒辦法結帳」，讓她傻眼，B店員再問「還是你有朋友有會員？」，原PO表示沒有後，B店員就說「那沒辦法結帳喔」，這讓原PO放棄且直接表示會去對面另一間藥妝店買，沒想到這時B店員卻歇斯底里地對她大吼「奧客嗎？東西自己放回去」！

在原PO傻眼之際，這時Ａ店員連忙跑過來說，「沒會員一樣可以買呀！我來幫你結帳唷」。事後原PO在貼文當中提到，這間連鎖藥妝店她買過那麼多次，從來沒有任何一家說過沒會員不能結帳，也讓她無言的表示「明明就可以結帳，堅持什麼？」。

文章一出許多網友表示，「什麼時候這家藥妝店也變好市多…變會員才能買了…」、「這員工是不是剛從好市多離職轉來這家藥妝店」，也有許多網友為原PO抱不平提到，「沒會員你放人家進去逛幹嘛？」、「老娘一定跟她對嗆」、「碰到這種的還是趕快換家吧！」、「第一天上班熱誠VS最後一天上班消極的最佳寫照版」。