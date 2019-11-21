體貼請吃熱豆花 外送員一句話氣炸他：以後不請了！

2019-11-21 17:19 聯合新聞網 綜合報導



貼心請外送員吃東西，有時也會造成對方困擾。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

依靠美食外送的人越來越多，有些消費者會基於好意，在訂餐時多點一份給外送員，但並非所有外送員都會欣然接受。一名網友就因為外送員一句「不如給我小費」而惱怒，決定以後不再多花這筆錢。

這名網友在臉書粉絲專頁「靠北ubereats」發文，說自己每次訂餐都會特地多叫一份餐點，請外送員享用，這回卻遇到令他生氣的狀況。他因天氣冷叫了熱豆花來吃，也照例點了一碗給外送員，沒想到外送員並不領情，而是回應「你請我吃豆花還不如給我小費就好」。

發文網友聽到這句話後相當不悅，認為給不給小費應是由客人自己選擇，不該用討的，因此決定以後再也不請外送員吃任何東西，「要小費，你就慢慢等！」

網友們對於這種情況意見不一，有人認為外送員不知足、不懂感恩，但也有人覺得他沒有惡意，只是太誠實、不會說話。另外還有不少網友表示，贈送食物確實可能造成外送員的不便，「你給我豆花我會很困擾，嚴重豆製品過敏者路過」、「外送員通常趕著接下一單，沒那個美國時間吃東西，不吃丟掉又糟蹋客人好意…給外送員小費真的是比較實際」、「真的想回饋外送員，難道他們本人的心聲不重要嗎？」、「客戶硬塞海尼根給我…我還是當場收下來」。

也有本身是外送員的網友仍感謝發文者的用心，「收過客戶自種橘子4顆，開心一整天」、「我常常收到店家請飲料，感動到快痛哭」，也有人表示不必送東西，「如果想體恤我們，只要取餐的時候說聲謝謝、不要為難我們，我們就感激不盡了」，還有人務實的說，「個人還是喜歡聽『不用找』。」