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住李佳芬妹房產惹爭議 韓國瑜：還住過舅舅阿姨姑姑家

店家給錯餐外送員卻收負評 理由讓他怒「關我什麼事」

2019-11-21 16:30聯合新聞網 綜合報導

一名外送員被客人給了第一個負評，理由竟是因為店家給錯餐點，但外送員沒有幫忙檢查，...
一名外送員被客人給了第一個負評，理由竟是因為店家給錯餐點，但外送員沒有幫忙檢查，讓他覺得很冤枉，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片／記者陳易辰攝影
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外送行業競爭激烈，許多外送員為了多賺些錢努力的接單，但也很怕服務不週到會惹得顧客不開心，因而拿到負評。一名外送員在臉書上抱怨日前外送時，因為店家給錯餐點，等到客人拿到後竟然責怪他沒有幫忙檢查，憤而給予負評，讓他很冤枉，氣得大罵「關我什麼事」。

外送員收到第一個負評。 圖／翻攝自「UberEATS台灣」
外送員收到第一個負評。 圖／翻攝自「UberEATS台灣」
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這名外送員在臉書「UberEATS台灣」寫道從事外送工作後收到的第一個負評，竟是一個長相清秀的女孩子給的，只因為她點了一份花枝羹白飯，但店家卻給錯了滷肉飯，等到女客人拿到餐點後竟然責怪原PO沒有幫她檢查，讓他覺得很無辜。

原PO說2個都湯碗加蓋，根本看不出內容物，而且外送員也不會擅自打開客人的食物來檢查，如今卻因為對方把過錯推給他，還給了負評，讓原PO氣得在臉書上大罵「到底干我什麼事？我怎麼知道妳有沒有備註要加滷肉，還是花枝羹也要打開幫妳檢查有沒有花枝？送到公寓頂加6樓還要被妳送負評」。

多數網友也為原PO抱不平的說「有些餐點真的不知道怎麼檢查」、「套句老司機說的話：有負評表示你有在跑，而且習慣之後你就不覺得怎樣了，像我都是在別人給我負評之前先給他負評」、「這種客人真瞎，建議你下次幫他吃看看是不是他的餐點」、「真希望取消評價制度」、「一樣米養百樣人，高端低端都有」。不過也有人覺得不用看得那麼嚴重，「一個負評沒那麼嚴重吧」、「說的好像好評能當飯吃一樣」、「只是負評，又沒警告信來的痛」。

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