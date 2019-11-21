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不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

2019-11-21 13:51聯合新聞網 綜合報導

桃園一家平價牛排館的自助吧菜色十分豐盛，而且只要200出頭就能吃到，令網友相當吃...
桃園一家平價牛排館的自助吧菜色十分豐盛，而且只要200出頭就能吃到，令網友相當吃驚。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
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這個年頭居然還有這種199元吃到飽！有網友分享北部一家平價牛排館的自助吧菜色，豐盛得有如飯店buffet，令他大開眼界，不禁大喊：「老闆到底要賺什麼？」

一名網友在臉書不公開社團「爆廢公社二館」分享自己日前去桃園一間牛排館的照片，並直呼「這真的太誇張了」。照片可見該間牛排館的自助吧擺滿數十道菜色，而且蝦、蟹、魚、雞、鴨都有，非常豐盛。

重點是，享用這些料理和一份牛排，只需要199元外加1成服務費，意即219元就能吃到。在北部竟有這種價位的吃到飽，讓發文者感到不可思議，「去之前我還以為網路亂寫的…沒想到昨天去吃竟然是真的」，他大讚店家實在太佛心之餘，也不禁疑惑這樣到底能賺什麼？

眾多網友看到照片都相當吃驚，紛紛詢問店址，「太超值了」、「太扯，應該會被吃倒」、「住台中也要去吃」、「200多塊真是超級無敵佛心哪」、「吃一斤蝦就回本了」、「根本就不是為了吃牛排而去的吧！牛排反而成配角了」，有人則擔心這篇貼文出來之後，以後去吃恐怕要領號碼牌排隊了。

有少數網友「潑冷水」，「這間吃粗飽的吧，谷歌評論才3顆星」、「人多的時候補食材速度很慢，上次去吃兩個小時，螃蟹空了沒補過」、「賠錢的生意沒人做，能偷的就是食材等級」，但也有人對這類意見不以為然，「這麼便宜的價錢居然還會有人嫌棄食物的品質」。

桃園一家平價牛排館的自助吧菜色十分豐盛，而且只要200出頭就能吃到，令網友相當吃...
桃園一家平價牛排館的自助吧菜色十分豐盛，而且只要200出頭就能吃到，令網友相當吃驚。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
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只要200出頭就能吃到的牛排館自助吧，還提供螃蟹料理。 圖擷自臉書社團「爆廢公社...
只要200出頭就能吃到的牛排館自助吧，還提供螃蟹料理。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
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桃園一家平價牛排館的自助吧菜色十分豐盛，甜點也不馬虎。 圖擷自臉書社團「爆廢公社...
桃園一家平價牛排館的自助吧菜色十分豐盛，甜點也不馬虎。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
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吃到飽爆廢公社

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