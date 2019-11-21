龜速車佔內車道「超車得從外線？」 網批：國道淪慢速公路

2019-11-21 11:22 聯合新聞網 綜合報導



國道遇連假時都會有塞車情況。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

開國道學問多！有網友表示，近日開車上高速公路，除非有超車需求，不然他都開在中線道，不過卻發現內、中線道常有兩台平行車輛，導致有超車需求的車輛，都必須從內線切至外線道，超車完再切回內線道。他無奈表示，「（對前面車輛）閃燈也不動如山，造成更快的車輛處於危險，高速淪為慢速公路」。其他網友也嘆「台灣有台灣的玩法」。

一名網友在PTT論壇發文表示，上周末臨時至台中度假，開車上高速公路時，原先都開在中線道，除非要超車或高於車流速度才內切，然而前面中、內線道卻常有兩台車輛並排慢速行駛，讓他不得已被擋在後頭。

該網友說，他發現最外側車道可以開到時速140到160公里，卻沒什麼車輛，讓他疑惑「台灣是有什麼不成文規定嗎？外側才是超車跟高速車道嗎？」他也說，看到很多車為了超車，不斷從內外切車道，超過後再從外車道切回內線。

該網友指出，國外內車道車輛都會保持高於車流速度，且只要後車速度更快，就會自動讓道，超速是駕駛自己的責任，但大家都不會霸佔車道，而且使用完後都會回到中線道。在台灣卻好像只有快車道可以超車，後面車輛對前面慢速車輛閃燈，前面車輛也不動如山，最後高速公路就淪為慢速公路。

其他網友則表示，這已是老議題，雖然法律明定內線道為超車道，但若沒有人檢舉，警察也很難查緝。有人說「台灣人就是認為開最高速限就能佔用內車道」、「內線超完車，情況允許就切回中線，有什麼難的？一堆三寶」。