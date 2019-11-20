客訂630元雞排卻要求不送 外送員看原因秒哭

2019-11-20 16:45 聯合新聞網 綜合報導



客訂雞排不拿，外送員得知原因感動哭。圖非當事人／聯合報系資料照 分享 facebook

有外送員發出一張共630元的脆皮雞排訂單截圖，但對方卻在訂單備註寫「不用送」，讓人以為是奧客發威。沒想到，原來是這名顧客訂了雞排，想分送給假日還辛苦工作的外送員們，讓收到此訂單的外送員感到十分暖心。

一名外送員在「靠北熊貓」發出一張訂單截圖，只見這張訂單訂了金額共630元的脆皮雞排，而對方在備註留言「不用送」，讓人看得一頭霧水，以為是遇到奧客。

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不過，仔細讀完留言後才發現，原來對方是寫，「不用送，直接按取餐，這些雞排麻煩請現場的貓友吃，辛苦了假日在跑的各位貓友們。」讓此名外送員一看倍感窩心寫下，「假日夜晚，真暖心」。

而文章一出，許多人稱讚這名顧客，「好人一生平安快樂」，而其他網友則說，「我怎麼都沒遇過這種佛心客人」、「好優質的客人」、「超級大好人」、「佛心」。