很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊

2019-11-20 15:11 聯合新聞網 綜合報導



即便自己的愛車被撞，這名車主仍淡定在一旁吃冰，待警方處理完畢。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

在路上碰上車禍，除了找警察與保險公司處理外，看到心愛的車受損，一定會相當心疼緊張。不過卻有人車被撞了，站在旁邊買冰吃。這位車主在「爆怨公社」發文，解釋自己當時肚子餓才在旁邊吃東西，淡定反應讓網友笑翻。

一名女車主在「爆怨公社」解釋，她的車發生連環車禍被夾在中間，事情發生後她就按照SOP處理，先確認有沒有人受傷、擺放三角號誌，接下來便請警察及保險公司處理。過程中突然肚子餓，當天天氣又很熱，於是便去買冰站在路邊吃。

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原po表示自己只是「買碗剉冰填肚子壓壓驚」，等警察做筆錄，並問網友們：「這樣真的很好笑嗎？」她補充，自己當時有問被撞及撞他的人要不要也來一碗，見此情況，警察說她樂觀，被她撞的一位阿姨及她的家人相當無奈，而她的朋友都笑她像「路邊看戲的大嬸」。

看完發文的網友大笑，留言回應：「哈哈哈你真的很像路過看熱鬧的...太可愛了」、「警察：欸欸欸，那個吃東西的走開，別擋路」、「我也希望能一邊吃飯一邊問筆錄」，還有網友稱讚原po很冷靜，和平的解決問題。