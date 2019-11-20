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她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37聯合新聞網 綜合報導

許多民眾為了防止家中出現害蟲，會放置蟑螂屋或黏鼠板等器具，但如果黏到的是蛇，恐怕會讓許多人嚇破膽。一位女網友昨日PO文，表示早上發現自家的蟑螂屋上黏到一條蛇，這已經是家中第3次黏到蛇了，原PO相當困惑，因為自家在4樓不知道蛇是怎麼跑上來的，並懷疑是不是自家風水太好，對此，有網友驚呼「你黏到保育類動物！」

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，並貼出3張蛇被黏住的照片，她說昨日早上發現自家蟑螂屋上除了黏到蟑螂外，還有一條蛇在上面，而這已經是第3次黏到蛇了，在2016年和2018年時家中的蟑螂屋都曾黏到蛇，且是2種不同的蛇類，這讓她相當困惑，原PO表示自家住在新竹竹東的街上，而且還在4樓，不知道蛇是怎麼跑上來的，她說「為什麼都在我家出現，我家風水是有沒有那麼好嗎？」

對此，許多網友紛紛猜測蛇類入侵的原因，「鄰居有人養的跑出來的吧！」、「這個小隻的，有可能是在你家生蛋敷出來了。」、「你家附近是不是有蛇窟！」、「同種蛇類嗎？如果不同，怕是有人故意放進你家的。」、「從水管爬進去的吧！」、「以前住台中公司宿舍老鼠可以垂直上排水管，蛇跟著老鼠走從排水管出現也不意外。」

而有眼尖的網友也發現原PO家中黏到的蛇是過山刀和黑眉錦蛇，其中黑眉錦蛇是保育類動物，「都是無毒、珍貴的保育類動物，幫忙放走他們吧，可用沙拉油洗去身上的強力膠。」、「好像是小黑眉錦蛇無毒保育，救救牠吧！」、「過山刀幼蛇、黑眉錦蛇幼蛇 x 2（保育類）請問版主方便花時間幫忙脫困嗎？」、「誤殺保育類了……」

原PO表示自家住在4樓，近期發現蟑螂屋黏到一條蛇，而這已經不是第1次發生了。圖擷...
原PO表示自家住在4樓，近期發現蟑螂屋黏到一條蛇，而這已經不是第1次發生了。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
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爆怨公社保育類野生動物

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