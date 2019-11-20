她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37 聯合新聞網 綜合報導



許多民眾為了防止家中出現害蟲，會放置蟑螂屋或黏鼠板等器具，但如果黏到的是蛇，恐怕會讓許多人嚇破膽。一位女網友昨日PO文，表示早上發現自家的蟑螂屋上黏到一條蛇，這已經是家中第3次黏到蛇了，原PO相當困惑，因為自家在4樓不知道蛇是怎麼跑上來的，並懷疑是不是自家風水太好，對此，有網友驚呼「你黏到保育類動物！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，並貼出3張蛇被黏住的照片，她說昨日早上發現自家蟑螂屋上除了黏到蟑螂外，還有一條蛇在上面，而這已經是第3次黏到蛇了，在2016年和2018年時家中的蟑螂屋都曾黏到蛇，且是2種不同的蛇類，這讓她相當困惑，原PO表示自家住在新竹竹東的街上，而且還在4樓，不知道蛇是怎麼跑上來的，她說「為什麼都在我家出現，我家風水是有沒有那麼好嗎？」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對此，許多網友紛紛猜測蛇類入侵的原因，「鄰居有人養的跑出來的吧！」、「這個小隻的，有可能是在你家生蛋敷出來了。」、「你家附近是不是有蛇窟！」、「同種蛇類嗎？如果不同，怕是有人故意放進你家的。」、「從水管爬進去的吧！」、「以前住台中公司宿舍老鼠可以垂直上排水管，蛇跟著老鼠走從排水管出現也不意外。」

而有眼尖的網友也發現原PO家中黏到的蛇是過山刀和黑眉錦蛇，其中黑眉錦蛇是保育類動物，「都是無毒、珍貴的保育類動物，幫忙放走他們吧，可用沙拉油洗去身上的強力膠。」、「好像是小黑眉錦蛇無毒保育，救救牠吧！」、「過山刀幼蛇、黑眉錦蛇幼蛇 x 2（保育類）請問版主方便花時間幫忙脫困嗎？」、「誤殺保育類了……」