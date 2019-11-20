外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭
2019-11-20 14:25聯合新聞網 綜合報導
有外送員在跑單時，沒注意自己把500元的紙鈔當成100元找錢給客戶，讓他當場賠了400元，不過，事後對方竟透過臉書找到他，甚至說要將多找的400元歸還，讓他感動表示，是台灣最美麗的風景。
一名外送員在「靠北Ubereats」發文，日前跑單時，似乎將500元面額紙鈔當成100元找錢給客戶，讓他當天薪水瞬間銳減，只能認命安慰自己，「應該是下雨天手太僵找錯」。
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沒想到，正當他崩潰時，臉書跳出了一則陌生訊息，竟是客戶主動連絡上他，表明要找時間將400元歸還給他，讓原po直呼，「台灣最美麗的風景」。
此文一出，有外送員建議，「我的500元以上大鈔絕不跟100元的放在一起，需要的時候再另外拿出來，避免到暗處交易時忙中有錯誤找了」、「我都算兩次，避免找錯」、「我會當面直接念，『收你1000，找你700』」，也有人像原po開玩笑說，「半夜起來尿尿前夢到的吼」。
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