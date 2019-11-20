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熊貓外送撞上賓利遭求償700萬？ 外送員出面澄清

2019-11-20 11:29聯合新聞網 綜合報導

5月份傳出有外送員撞上賓利車的意外，遭求償天價。事主出面澄清事件並非如網路所言。...
5月份傳出有外送員撞上賓利車的意外，遭求償天價。事主出面澄清事件並非如網路所言。圖擷自靠北熊貓
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外送員為了賺錢趕送單，騎車速度較快時，一不小心就會發生意外。5月份一名熊貓外送員送餐時撞上一台賓利，據傳被求償700萬元，引起網路熱烈討論。不過事後該名外送員出面受訪，澄清目前賠償事宜尚在討論，也沒有被索賠700萬元。

18日有網友在「靠北熊貓」發文，當中提到今年5月有位新上任的熊貓外送員，不到一個禮拜便因逆向撞上一台賓利車。據他了解，這名外送員當時被車主求償700萬元，引發網友討論，有網友留言：「看到這牌子 我還是繼續躺著好了，可以的話永遠不要起來。」

不過事件主角外送員出面澄清，目前一切進入法律程序，尚在與車主釐清和解金及肇事責任，並不如網路上傳言要賠償700萬。據《ETtoday新聞雲》報導，因後照鏡、左車門等都有毀損，初步評估費用至少要400萬元。

另外報導中提到，事件發生的路段是無號誌路口，機車當時行在支線而賓利車則在幹道上，也並非如網友所說是外送員逆向撞上轎車。不過依據《道路交通安全規則》第102條規定，支線道車應讓幹線道車先行，外送員可能因未禮讓才發生此意外。

外送員美食外送

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