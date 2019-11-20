梅干爌肉不要肉？訂外送奧客再提奇葩要求 網猜：同一人！

2019-11-20 10:35 聯合新聞網 綜合報導



一名網友貼出客人訂單的無理要求，點了四份梅干爌肉，卻要求店家準備他列出的食物，令原po相當傻眼。圖截自「爆廢公社」 分享 facebook 外送平台帶給人們的生活越來越方便，不僅在家裡就可以解決三餐，若有餐點要求也可標記在備註，但若要求太多，恐怕會造成店家的困擾。一名網友貼出客人訂單的無理要求，點了四份梅干爌肉，卻要求店家準備他列出的食物，令原po相當傻眼，本月初有位客人也要求「煎蛋不要煎」等無理要求，網友認為語氣與要求相同直呼，「這一定是同一人」！

一名網友在「爆廢公社」貼出客人的訂單要求，客人點了四個梅干爌肉，底下備註密密麻麻的字，他因生病喉嚨發炎無法說話又無法出門，所以不能吃外面有調味會發炎的食物，於是想請店家幫忙準備食材，自己用水清炒，並寫下能吃及不能吃的食物，能吃的有九層塔、香菜、芹菜等，菇類、木耳、葷食都不能吃。

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這位客人還特別要求店家仔細看完所有備註再做，若有問題務必以「手機簡訊」連絡確認，並強調「不是要梅干爌肉喔！千萬別煮，我不能吃調味料！」，令原po氣得直呼，「看到這位客人這麼用心地打完備註，看來你只能喝水囉」。

網友紛紛痛批這位客人，「這種問題就自己喝白粥阿，真的當自家請的廚師餒」、「我覺得這根本是故意的」、「自己煮比較快啦」、「奧客無上限」、「怎麽不自己煮就好...喉嚨發炎，又不是手腳不能動！我是店家寧願不要這一單，有菜單的又不是客製化」、「直接拒單吧，省得麻煩」、「我是店家我馬上拒收」。

本月初也有位客人要求「煎蛋不要煎」、「蘿蔔湯要乾的」、「香菜和九層塔要加五倍」等等，店家用心地做完餐點後，卻收到客人的負評，令店家相當難過，有網友推測以用字和要求判斷是同一人，「這不會是跟上次蘿蔔湯同一位吧！叫他搬到外太空吧！地球真的不適合這種病的人住」、「上次那個吧，看文字就知道了...」、「哈哈哈，好眼熟，要求一堆都看不懂他真正要的是什麼」。