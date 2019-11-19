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她被濟公提點北上還20年前願 見菩薩大哭還抽到上上籤

2019-11-19 22:00聯合新聞網 綜合報導

日前一名女網友分享自己某次在廟宇被濟公交代要去龍山寺還願，不禁讓她全身起雞皮疙瘩...
日前一名女網友分享自己某次在廟宇被濟公交代要去龍山寺還願，不禁讓她全身起雞皮疙瘩。圖／翻攝自台北市交通部觀光局官網
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日前一名女網友在臉書社團「靈異公社」分享自己某次在廟宇裡發生的神奇故事。她表示某次在宮裡辦事，濟公師父就把她叫了過去，並問她「是不是有在艋舺龍山寺許過關於母親的願望」，接著便告訴她觀音佛母交代她要去廟裡還願。隨後她便想起20年前有到龍山寺拜拜，希望觀音菩薩能幫助她跟媽媽的關係能更親近，經過濟公這樣的提醒不禁讓她全身起雞皮疙瘩。

原PO在文中提到，小時候最常去的廟宇就是艋舺龍山寺，奶奶最常帶著他們3姊弟去龍山寺拜拜，順便買草藥和吃附近的美食。先前她向菩薩請求，希望能增進與媽媽之間的關係，但時間一久，原PO也就忘記要去還願，重點是她與媽媽的關係相較當時已改善非常多，那時聽完師傅的提點後，才立馬決定北上到龍山寺還願。

當時她一早就到了龍山寺，只見滿滿的人潮，但是她一看到觀音菩薩的金身後就不由自主的大哭了起來，就連身邊的好友也被她這樣的反應嚇傻。原PO表示，當時就是有股暖洋洋的磁場包圍著她，自身的靈甚至開始跟觀音菩薩訴苦訴喜，還能感受到觀音菩薩很開心她回去還願。

原PO也坦言，當下有感受到觀音的意思是開心的，不會計較這些還願的事「只要我常常回來看祂，祂就很歡喜了。」接著原PO去擲筊求籤確認一下接收到的是否屬實，結果還求到上上籤，解籤詩人員還告訴她「觀音菩薩慈悲為懷，怎會忍心苛責！」

最後原PO也滿懷感恩的說，很開心回到龍山寺跟觀音菩薩交流，也謝謝菩薩慈悲相助修復他們的母女關係，整件事情也讓她感到相當神奇與不可思議。

許多網友也紛紛有同感的留言表示「每次去參拜也是沒來由的哭，心是暖的眼淚就不聽使喚地湧出來」、「龍山寺的觀世音菩薩真的很靈驗」、「第一次去龍山寺的時候，走進去剛好在念經，我身體一陣麻掉打嗝後竟然大哭，我自己也嚇到」、「如果許願有實現，記得要還願」。

還願之後，原PO還很幸運的抽到上上籤。圖擷自靈異公社
還願之後，原PO還很幸運的抽到上上籤。圖擷自靈異公社
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龍山寺艋舺靈異還願

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