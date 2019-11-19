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反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

妻為生活兼職跑外送 遭夫嫌「一個晚上才跑幾百元」

2019-11-19 19:01聯合新聞網 綜合報導

日前一名人妻抱怨，自己為了多賺外快兼職美食外送員，但老公不但不體恤她的辛勞，反而...
日前一名人妻抱怨，自己為了多賺外快兼職美食外送員，但老公不但不體恤她的辛勞，反而還冷言諷刺。示意圖／聯合報系資料照片
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近期美食外送平台興起，許多人看中其中商機，紛紛選擇身兼外送員賺外快，吸引不少年輕人投入此行業。不過日前卻有一名人妻在「靠北UberEats」中發文抱怨，自己為了多賺點外快，因而開始當起美食外送員，晚上下班後還要兼職做外送，但老公不但不體恤她的辛勞，反而還冷言諷刺，讓原PO感到相當心寒，就連網友也紛紛替她打抱不平。

原PO在文中提到，由於自己白天還有正職的工作，所以只能晚上做兼職，一開始老公還很支持她做外送，自己也開始振作起來。不料兩個星期後，老公就開始要她不要再去跑，而且還對她表示「一個晚上才跑個幾百，他一天就能賺幾千」，希望原PO不要再去。

原PO聽到這段話後，馬上怒回「能說得好聽一點嗎？你不能說看我下班回來，吃完飯就又出門去工作，很心疼，很捨不得嗎？」她也無奈的透露，每次老公都是工作沒了就去釣魚，釣魚釣到沒錢了才會開始找工作，並氣得直罵「這樣是能馬上就找到工作，馬上就有錢可以領了嗎？」

她也認為老公開支不能節流，依對方的花錢態度就應該一起跑外送才對，而不是冷言諷刺，不懂得體諒和一起開源。最後原PO也呼籲網友們，若是家裡有跑外送的家人，應該要支持他們，如果真的不喜歡至少也要做到尊重和溝通，再找出雙方都能接受的方案才對。

PO文一出，大批網友紛紛聲援支持原PO，留言表示「生活如果過得去，誰會願意在外面風吹日曬的工作，夫妻應該是互相扶持的」、「還理智的話就離婚吧，一個人還是可以生活的」、「很多人都有惰性」、「希望你們能好好溝通，找到相處的平衡點」、「為了生活勇敢的女人，一定要撐下去」。

外送員夫妻美食外送uber eats

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