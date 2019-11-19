外送妹送餐到暗巷！被驚悚一幕嚇慘 嘆「最想離開的時刻」

2019-11-19 15:13 聯合新聞網 綜合報導



一名女外送員描述被狗追的恐怖經驗，直嘆想離職。圖非當事人／聯合報系資料照 分享 facebook

外送平台盛行，外送員與消費者間的故事越來越多，一位女外送員分享送餐工作經驗，驚悚場面讓她嚇到全身直發抖，感慨「這是最想離開的節骨眼」。

一位女外送員在《靠北熊貓》臉書社團po文分享送餐經驗，某次送餐到某家位在暗巷中且養了很多狗的回收廠，因之前送過餐有經驗，第二次再送同地點，就沒想太多直接騎到回收廠門口，但回收廠大門深鎖，突然間數隻狗接連地衝了出來，對著她兇猛狂吠，還作勢要咬人，她嚇到想轉身離開，又有其它狗也過來，將她團團圍住。

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當下，女外送員害怕遭狗群攻擊，不敢分心打電話給訂餐的客人，只能死盯著狗群，跺腳驅趕牠們。過了一陣子，女客人才從回收廠開門出來，把狗群叫到一旁，但狗仍不停咆哮，女客人並未因自己的狗嚇到人而有所表示，只是隨便唸了狗幾句。

取完餐之後，狗群又開始狂吠，主人完全叫不動，只揮手要女外送員快走。當女外送員催動油門離開時，全部的狗像瘋了似的追著她跑，一直追到大馬路上才停下來，女外送員已嚇到全身發抖了。

這次的送餐經驗，讓女外送員感嘆，「在熊貓的日子，有很多變化，這是最想離開的節骨眼…」，自嘲自己「這輩子第一次這麼受歡迎…同時被四五個追…」。她還說「我是熊貓不是貓…」，是個愛狗不怕狗的人，真心建議家裡有狗的客人，能先把狗安頓好再訂餐，有些狗對陌生人攻擊很強，真的很危險。

文章也引出有相同經驗的同業大吐苦水，「我有遇過被狗追整條巷子都是我的慘叫..叫到客人出來取餐電話都不用打了」、「我上次也是在郊外工廠門口被狗一追就摔車了，還自己騎了10公里回市區找藥局買紗布藥品清潔包傷口」、「看來以後還要隨身帶狗糧了」；也有人建議「行車紀錄器前後鏡都要裝，可以蒐證」、「如果被咬可以提告」；另有網友真心認為其實女外送員「需要的是男朋友」。