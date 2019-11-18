超商貼心「丟垃圾指南」 簡單3步完美體現說話藝術

2019-11-18 20:25 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友分享在超商看見的「丟垃圾指南」，引起其他人大讚「完美體現說話的藝術」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

不少人在超商用完餐後都會不小心將自己吃完後的垃圾留在桌面上，「隨手丟垃圾」這個看似簡單的動作，但對某些人來說卻是相當難做到。近日就有名女網友在超商看見「教人丟垃圾」的圖文標示，她分享到網路上隨即引來大批網友按讚留言，網友也紛紛大讚「完美體現說話的藝術」。

原PO在爆料公社貼出一張「丟垃圾練習指南」，並表示自己是在高雄某家超商看到的，能夠理解店家為何要放這樣的告示，因為她認為的確很多人不是裝死，就是手腳突然殘廢，指出有許多民眾確實沒有隨手丟垃圾的習慣，反而將吃完的垃圾留在原位給店員清理。

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只見告示上清楚的寫了3大步驟，一旁還搭配可愛的插圖，讓民眾更加理解。步驟1：提醒民眾將自己製造的垃圾拿在手上；步驟2：則是用自己的雙腳走到垃圾桶前；步驟3：將垃圾輕輕的、溫柔的丟進垃圾桶，最後甚至還用超大字體提醒民眾「試試看，這真的沒有很難，當然不是每個人天生就知道怎麼丟垃圾，但也許你可以練習」，讓網友紛紛笑翻。

網友看到此圖後也留言表示「根本是激發學習本能」、「我真的應該也印一張在我家」、「以鼓勵代替責備很不錯欸」、「完全就是不失禮貌的那種嘴」、「好有禮貌的告示」、「都這樣寫了還做不到真的要懷疑是不是看不懂中文了」。