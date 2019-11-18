親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

香港理大「突圍」街頭戰：36小時校園的血淚圍城

照片曝光！CNN：香港理大校門疑似出現土製炸彈

她要對號座乘客讓座給孕婦 網一面倒：不要道德綁架

2019-11-18 15:36聯合新聞網 綜合報導

坐票乘客沒讓座給孕婦，他氣喊「台灣道德淪喪」。圖片來源／爆料公社
坐票乘客沒讓座給孕婦，他氣喊「台灣道德淪喪」。圖片來源／爆料公社
分享

一名網友在網路上表示，搭乘台鐵對號座列車時，見一名孕婦全程站立，且無人讓座給她，讓原po氣喊，「台灣道德淪喪」，對此，網友則表示，讓座文化居然已從博愛座昇華成對號座，並指要原po不要「道德綁架」他人。

有網友在「爆料公社」發文自述，搭乘板橋到中壢的自強號列車上，看到一名孕婦站了整趟車程，期間都沒有人讓座給她，而在列車行經過程中，有人因晃動的關係，不小心撞到了孕婦，周圍人目睹後，也沒人願意起身讓座。當時，附近大多是好手好腳的年輕人，他們並沒有在睡覺，而是有說有笑的滑手機，此景讓原po氣喊，「台灣道德淪喪的一幕，看到人性冷漠」。

後來，有一名乘客看不下去，就和買坐票乘客說，「你們看到孕婦都不讓座，真把台灣人的臉丟光，總有一天你們也會懷孕」，而坐票乘客則回一句，「我會買票」，事後，還是無人讓出座位給孕婦。原po表示，「不知道是他們的父母或學校教育出問題，還是社會道德出了問題，禮讓老弱婦孺，這不是國際禮儀嗎？」

不過，文章一出，網友一面倒表示，「沒想到讓座的道德綁架已經從博愛座『昇華』到了對號座」、「這完全是買號碼坐的，為什麼一定要讓座？」、「你是當全車都博愛座嗎？」、「不要道德綁架別人」，也有人說，「可以改搭區間車或是高鐵自由座，相信不是對號座的情況下一定有很多人願意讓位子」。

坐票乘客沒讓座給孕婦，他氣喊「台灣道德淪喪」。圖片來源／爆料公社
坐票乘客沒讓座給孕婦，他氣喊「台灣道德淪喪」。圖片來源／爆料公社
分享

讓座孕婦博愛座

相關新聞

男一看女友化妝台「深陷迷宮」 找口紅找到懷疑人生

2019-11-16 20:07

新莊巷弄出現詭異結界？網笑「時空裂縫被找到了」

2019-11-16 14:02

大媽佔用台鐵走道遭勸 竟暴怒辱罵車長「孬種」

2019-11-16 13:58

熊貓外送「爬5樓不先講」爆氣摔餐點 客服：他太鬱悶跌倒

2019-11-16 13:00

「高麗菜4顆100」客嫌貴還當場狠摔 菜農哭：務農沒尊嚴？

2019-11-16 10:56

外送員紅燈左轉被開單 上網抱怨遭酸：不違規不就沒事了

2019-11-15 19:25

樓下施工竟要求樓上不要洗澡 網友：哪條法律規定的？

2019-11-15 15:39

父大陸旅遊買和闐玉「外層」 價錢讓家人聽了很傻眼

2019-11-15 13:06

衛生棉不能被看到？網友熱議：我也被罵過

2019-11-14 18:27

他買陽明山新房怕冷 網揭冷暖變頻「cp值最高」

2019-11-14 11:58

她交友軟體上認識多金帥哥 友問「疑詐騙，該勸阻嗎？」

2019-11-13 19:25

水槽堵塞師傅開價「修好2000沒通500」 她嫌貴引網友論戰

2019-11-13 18:39

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00
看更多

熱門文章

2高職女找「日領5千」商旅打工驚聞呻吟 報警結果出爐

2019-11-17 17:42

三重凌晨凶殺 16歲少年派出所附近胸口中刀殞命

2019-11-18 10:10

轉貼文章指陳菊貪汙挨告 女韓粉道歉求饒沒用被判拘役

2019-11-18 12:46

影／債務糾紛難解 板橋小吃店遭黑衣人翻桌潑尿

2019-11-17 18:58

影／轎車高速追撞砂石車尾 女乘客頭部撞破擋風玻璃

2019-11-17 18:50

影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑

2019-11-18 13:37

少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案

2019-11-18 13:58

馬國租豪宅行詐3個月撈2600萬 主嫌竟嘆「景氣真差」

2019-11-18 11:26

吵架被公司開除 他拿4公升強鹼潑瞎主管雙眼判關8年

2019-11-18 11:02

轟完2槍投案想拚自首 不料被害人這樣做讓他落空

2019-11-17 18:21

「藍波」被分手大鬧 出動8警圍捕

2019-11-17 23:48

她要對號座乘客讓座給孕婦 網一面倒：不要道德綁架

2019-11-18 15:36

影／媒介越南女子來台賣淫 這一家五口全收押

2019-11-18 15:15

女警處理交通事故洩漏個資 竹檢緩起訴處分

2019-11-18 10:35

女兒遭襲臀他否認 老媽目擊作證就是他

2019-11-18 07:31

惡男性侵前女友 法官判賠償80萬

2019-11-18 00:17

魚販的狗闖禍 判賠鄰居牙醫53萬元

2019-11-17 23:50

遭打瞌睡小黃司機撞飛 機車騎士：說要去醫院看我就消失了

2019-11-18 12:43

台中男酒駕撞飛人拖行機車300米 疑丟不明包裹

2019-11-18 08:59

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

少年騎乘他人機車交代不清 被車主哥哥1刀斃命

2019-11-18 10:50

私闖前女友住處偷錄交歡聲 男挨告獲緩起訴

2019-11-18 11:24

臉友揪投資 工程師被騙千萬

2019-11-18 00:00

北市客運撞馬路分隔島 駕駛膝蓋骨折送醫急救

2019-11-17 18:12

張姓議員舌吻議員女助理被告 對方後撤告獲不起訴

2019-11-18 10:56

大學生代領毒包裹重判15年2月 利誘他的上手判16年6月

2019-11-18 11:03

當看護手腳不乾淨 移工穿香奈兒大衣落跑全程被拍！

2019-11-18 11:59

安捷訓練機墜海 因原廠未列檢修標準

2019-11-18 11:34

女子網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空

2019-11-18 12:45

阿伯騙很大 誆稱丟了手機錢包隨機詐捷運客4千元

2019-11-17 17:57

別人騎車不注意追撞害他吊照1年 運將打官司獲撤銷

2019-11-17 17:07

翁上午在安養院失蹤傍晚就尋獲 子女大讚警有效率

2019-11-17 22:39

疑似車速過快 轎車擦撞燈桿後側翻90度

2019-11-17 19:13

陳慶男坐輪椅求情都無用 海科館詐貸案延押2月

2019-11-18 15:18

新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫

2019-11-18 14:09

轉運站公廁 街友陳屍疑猝死

2019-11-17 23:58

嘉義騎到台中 他單車流浪五天稱環島

2019-11-17 23:52

警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄

2019-11-18 16:00

向民航局討溢付12億租金 二審判華航敗訴

2019-11-18 14:26

大學生代領毒包裹重判15年2月 毒梟判16年6月

2019-11-18 14:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top