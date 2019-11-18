她要對號座乘客讓座給孕婦 網一面倒：不要道德綁架

2019-11-18 15:36 聯合新聞網 綜合報導



坐票乘客沒讓座給孕婦，他氣喊「台灣道德淪喪」。圖片來源／ 爆料公社 分享 facebook

一名網友在網路上表示，搭乘台鐵對號座列車時，見一名孕婦全程站立，且無人讓座給她，讓原po氣喊，「台灣道德淪喪」，對此，網友則表示，讓座文化居然已從博愛座昇華成對號座，並指要原po不要「道德綁架」他人。

有網友在「爆料公社」發文自述，搭乘板橋到中壢的自強號列車上，看到一名孕婦站了整趟車程，期間都沒有人讓座給她，而在列車行經過程中，有人因晃動的關係，不小心撞到了孕婦，周圍人目睹後，也沒人願意起身讓座。當時，附近大多是好手好腳的年輕人，他們並沒有在睡覺，而是有說有笑的滑手機，此景讓原po氣喊，「台灣道德淪喪的一幕，看到人性冷漠」。

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後來，有一名乘客看不下去，就和買坐票乘客說，「你們看到孕婦都不讓座，真把台灣人的臉丟光，總有一天你們也會懷孕」，而坐票乘客則回一句，「我會買票」，事後，還是無人讓出座位給孕婦。原po表示，「不知道是他們的父母或學校教育出問題，還是社會道德出了問題，禮讓老弱婦孺，這不是國際禮儀嗎？」

不過，文章一出，網友一面倒表示，「沒想到讓座的道德綁架已經從博愛座『昇華』到了對號座」、「這完全是買號碼坐的，為什麼一定要讓座？」、「你是當全車都博愛座嗎？」、「不要道德綁架別人」，也有人說，「可以改搭區間車或是高鐵自由座，相信不是對號座的情況下一定有很多人願意讓位子」。