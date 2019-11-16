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男一看女友化妝台「深陷迷宮」 找化妝品找到懷疑人生

2019-11-16 20:07香港01 卡洛兒

男子看着化妝台，找了5分鐘還是不知道哪一瓶是卸妝水，女友還一直說「桌上一瓶粉紅色...
男子看着化妝台，找了5分鐘還是不知道哪一瓶是卸妝水，女友還一直說「桌上一瓶粉紅色」。圖翻攝自Dcard
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女友的心情和化妝品都是男生搞不懂的事。一名男網友po文表示，有次被女友請求幫她在化妝台上拿來一支卸妝水，但只見滿桌都是一支支護膚品，完全無所適從，另有次同樣要幫忙找紅色唇膏，他當下崩潰，因在他看來眼前各支唇膏的顏色根本沒有分別。貼文隨即引發大批網友共鳴，有男生同樣大叫救命，「男生真的很難懂女生的化妝台」，不少女網友也曬出自己收藏的唇膏系列，笑言「幸好我沒男友」。

日前一名男網友在Dcard發文，表示有天女友在廁所卸妝，拜託他幫忙從化妝台上拿一瓶卸妝水過來，但找了5分鐘還是不知道是哪一瓶，女友還一直說「桌上一瓶粉紅色」。原po充滿疑惑再看一看化妝台，只見台上至少20支化妝護膚品，他只好放棄。

過幾天後，原po再次接到挑戰任務，「北鼻（寶貝），幫我拿一隻紅色的口紅」，聽到清晰的指示後，他不以為意，不料走到化妝台前，映入眼簾的是放滿兩行的唇膏，他隨即墮進人生的思考中，感嘆「女友的化妝台會讓男友陷入像迷宮的黑暗中」。

貼文引起網上熱議，不少男生和沒化妝的女生都大呼崩潰，「這也太地獄了」，亦有人稱原po的狀況跟自己男友一樣，「但他被我訓練的進步很多了」。有女網友卻一眼看出目標位置，並在留言欄指示出來，「這個數量已算很客氣了」，並曬出自己的收藏，有些放出來的唇膏至少幾十支，嚇壞網友，「那麼多口紅，是要去寫生嗎？」、「弱弱的問一句，真的每隻都用的到嗎？」

有女網友一眼看出卸妝水的位置，直呼「好簡單啊！」圖翻攝自Dcard
有女網友一眼看出卸妝水的位置，直呼「好簡單啊！」圖翻攝自Dcard
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有網友認為「這個數量已算很客氣了」，並曬出自己的收藏。圖翻攝自Dcard
有網友認為「這個數量已算很客氣了」，並曬出自己的收藏。圖翻攝自Dcard
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有網友認為「這個數量已算很客氣了」，並曬出自己的收藏。圖翻攝自Dcard
有網友認為「這個數量已算很客氣了」，並曬出自己的收藏。圖翻攝自Dcard
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文章授權轉載自《香港01》

Dcard化妝品

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