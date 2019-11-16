大媽佔用台鐵走道遭勸 竟暴怒辱罵車長「孬種」

2019-11-16 13:58 聯合新聞網 綜合報導



大媽佔用車道遭列車長勸阻。圖／取自 爆料公社 分享 facebook

搭乘大眾運輸時有公德心很重要！一名網友表示，日前搭乘台鐵列車時，遇到一群歐吉桑與歐巴桑，不只整團人音量過大，甚至以行李箱佔用走道，影響其他旅客行走，該網友通知列車長處理後，歐巴桑卻暴怒，直指列車長是在找碴，還辱罵他是「孬種」，非常誇張。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，他日前搭乘台鐵列車時，同車廂還有一群歐吉桑與歐巴桑，但他們上車後音量過大，因此該網友以手機簡訊通報列車長，要求協助制止。

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之後一名坐靠走道、身穿紅色衣服的阿姨，原將行李箱平放在腳踏板下方，在便當車送來後，她便將行李箱改放置到座位旁邊，影響其他旅客行走、餐車與垃圾車通行，列車長第一次勸阻無效，第二次再度制止時，阿姨突然暴怒，認為列車長是在找她麻煩，還要求列車長幫忙搬行李上行李架，或是找找哪裡還有空位。

其他親友看不下去，協助阿姨將行李搬上架，阿姨卻仍止不住怒火，甚至怒罵列車長是「孬種」。列車長離開後，該團親友與阿姨還不斷嚷嚷說，要找台南立委協助幫忙，該網友表示，「現在不理性的人還真多，希望各政治人物理性一點」。

其他網友則留言表示「台鐵給大家方便在車廂最前方都有行李擺放區，自己不去找還叫車長找，一般只有行動不便的人才能這樣子要求吧，好手好腳丹田那麼有力」、「這樣我們好意思笑對岸的素質？」

還有人說「這種人不適合搭乘大眾運輸，他們只適合自行包遊覽車，還可以唱歌，愛多大聲就多大聲」、「身為媽媽了長輩級了還這樣沒有禮貌？要人家尊重還不尊重別人？車廂你家的嗎？」、「台灣很多歐巴桑都在比講話大聲的，和他講規矩就覺得人家在找麻煩，不想再講，就覺得別人講不過她！」