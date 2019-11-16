新莊巷弄出現詭異結界？網笑「時空裂縫被找到了」
2019-11-16 14:02聯合新聞網 綜合報導
智慧型手機普及，現代人出門找路已逐漸不再仰賴傳統地圖，改用Google Map確認路線。一名網友日前在手機街景地圖上發現奇景，照片中可見一「詭異結界」，由綠光、紫光、藍光交織而成，實際搜尋後發現，穿過一道結界後，還會有另一道。有網友推測，應是鏡頭或圖檔毀損，才會出現這種狀況。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示，某次用Google街景在找路的時候，發現巷子被結界堵住了，照片中可以發現，在新北市新莊區某處巷弄間，出現一道由綠光、紫光、藍光交織而成的奇怪結界，且往前穿過結界後，還會出現另一道結界，直到離開該巷弄滑面才會正常。
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其他網友則搞笑表示「時空裂縫被你找到了」、「估狗發現了不可公開的秘密」，還有人說，「可能是遊戲場景，快離開，不是你能打得怪」、「必須課金才能解鎖的區域」、「快找隱藏鑰匙」。
有網友專業表示，因為該地點兩側景物清晰，只有中間出現奇怪畫面，推測應是鏡頭有問題，或是圖檔毀損，才會發生這種奇怪狀況。
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