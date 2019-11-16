熊貓外送「爬5樓不先講」爆氣摔餐點 客服：他太鬱悶跌倒

2019-11-16 13:00 聯合新聞網 綜合報導



熊貓外送員不滿爬上5樓又被取消餐點，怒摔餐點在樓梯間，但客服則回應他是太鬱悶所以跌倒。 圖／爆怨公社 分享 facebook 一名男網友凌晨叫外送到家，結果住家是公寓沒電梯，住址上也清楚說明要送到5樓，結果外送員卻氣沖沖地上來5樓，直指為什麼上5樓不先講，害他在樓下等超久，最後決定取消餐點，卻聽到砸東西及破壞的聲音，下樓查看一片狼藉，反應給客服竟然得到「外送員太鬱悶所以跌倒」的答案，後來就失聯了，最後得不到餐點還得付帳單錢。

網友擔心之後會發生什麼情況，上網詢問有沒有人遇到同樣的事情。 圖／爆怨公社 分享 facebook 網友在《爆怨公社》發文，凌晨一點多叫了熊貓外送，因為住家是公寓沒電梯，住址上面也清楚說明要送到5樓，外送員在到達前三分鐘告知即將抵達，結果等了一段時間電鈴始終沒響起，後續外送員才按門鈴氣沖沖上來5樓，一開門就直指說明為什麼上5樓不先講，並且拿著手機訂單不斷對質為什麼不先講，害他在樓下等超久。

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最後網友無奈之餘，也擔心餐點早已經被破壞，便和外送員表示不領取餐點了，沒想到外送員聽到後更生氣也表示要客訴就去客訴，隨後轉身離去，沒過多久就聽到各種砸東西及破壞的聲音，網友聽聞機車離去的聲音後便下樓查看，沒想到看到的是一片狼藉，最後將事情經過反應給客服人員，得到的答案竟然是「外送員太鬱悶所以跌倒」，講完就失聯了，最後只能看著來不了的餐點及付了錢的帳單，但因為對方有自己的地址電話，也擔心未來狀況，所以上網問有沒有人遇過同樣狀況。

其他網友則回覆「今天自己都知道要做這個工作了還需要爆氣嗎？不過我覺得拒收也是滿扯的和氣生財啊」、「人家都拿上5樓了，你還取消餐點，將心比心。」、「我看到客服回應不小心笑出來了」、「態度那麼差 要是我我也拒收 又不是不付錢????️ 地址寫的那麼清楚還要特地跟他說要送上樓喔」、「外送本來就要送上樓，不想爬樓梯就不要做啊，將心比心到底是什麼意思？現在什麼都要道德綁架」、「所以我今天叫瓦斯是不是要自己扛上樓啊……一堆莫名奇妙的將心比心。」