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「高麗菜4顆100」客嫌貴還當場狠摔 菜農哭：務農沒尊嚴？

2019-11-16 10:56聯合新聞網 綜合報導

奧客上門要求退費，還當場摔菜。圖／取自爆怨公社
奧客上門要求退費，還當場摔菜。圖／取自爆怨公社
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一名菜農在網上表示，日前賣菜時遇到一名客人，該名客人一上門就要求菜農多送一顆高麗菜，原因是認為菜農售價太高，令他無法接受。菜農請客人將高麗菜退回，他願意退費處理，就在菜農退還費用時，該名客人竟故意將高麗菜重摔地面，菜農傻眼，甚至因為受屈辱而爆哭，心酸表示「務農的人沒有尊嚴嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社發文，他表示自己是一名菜農，日前以100元賣出四顆高麗菜加送一小顆菜，購買的客人卻在隔天上門投訴，菜農詢問「高麗菜不能吃嗎？」對方竟理直氣壯回應「沒有，我覺得你賣太貴，菜市場一顆才5元，所以你要再賠我一顆」，無理的要求讓菜農當場回絕，但他也表示願意退費處理。

於是該名客人帶回四顆高麗菜與一顆小菜，菜農也依約退費，然而客人卻仍憤憤不平，竟當場將高麗菜狠丟地上，之後便騎車揚長而去。菜農表示，這名客人日前購買時，他原本不打算賣，是客人極力要求後才妥協，如今卻又極盡羞辱他，讓他心酸表示「難道務農的人都沒有尊嚴嗎？當面摔我的菜我心都碎了」。

該菜農事後回家，向媽媽敘述整起事件，媽媽因感同身受當場爆哭，讓他也心酸的默默流淚，他一邊掉著眼淚，一邊表示「我錯了嗎？」

其他網友看完貼文群起激憤，留言表示「真的很沒水準」、「蔬菜每日有每日的行情，買賣有人願買有人願賣才會成交，那人太糟糕了」、「市場大約15～20一斤；高山的差不多40一斤左右；哪來5塊一顆」、「跟他說你不是網購，貨物售出除非瑕疵概不退換，而且本來就不是每天菜價都一樣」。

高麗菜爆怨公社奧客

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