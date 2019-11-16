「高麗菜4顆100」客嫌貴還當場狠摔 菜農哭：務農沒尊嚴？

2019-11-16 10:56 聯合新聞網 綜合報導



奧客上門要求退費，還當場摔菜。圖／取自 爆怨公社 分享 facebook

一名菜農在網上表示，日前賣菜時遇到一名客人，該名客人一上門就要求菜農多送一顆高麗菜，原因是認為菜農售價太高，令他無法接受。菜農請客人將高麗菜退回，他願意退費處理，就在菜農退還費用時，該名客人竟故意將高麗菜重摔地面，菜農傻眼，甚至因為受屈辱而爆哭，心酸表示「務農的人沒有尊嚴嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示自己是一名菜農，日前以100元賣出四顆高麗菜加送一小顆菜，購買的客人卻在隔天上門投訴，菜農詢問「高麗菜不能吃嗎？」對方竟理直氣壯回應「沒有，我覺得你賣太貴，菜市場一顆才5元，所以你要再賠我一顆」，無理的要求讓菜農當場回絕，但他也表示願意退費處理。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

於是該名客人帶回四顆高麗菜與一顆小菜，菜農也依約退費，然而客人卻仍憤憤不平，竟當場將高麗菜狠丟地上，之後便騎車揚長而去。菜農表示，這名客人日前購買時，他原本不打算賣，是客人極力要求後才妥協，如今卻又極盡羞辱他，讓他心酸表示「難道務農的人都沒有尊嚴嗎？當面摔我的菜我心都碎了」。

該菜農事後回家，向媽媽敘述整起事件，媽媽因感同身受當場爆哭，讓他也心酸的默默流淚，他一邊掉著眼淚，一邊表示「我錯了嗎？」

其他網友看完貼文群起激憤，留言表示「真的很沒水準」、「蔬菜每日有每日的行情，買賣有人願買有人願賣才會成交，那人太糟糕了」、「市場大約15～20一斤；高山的差不多40一斤左右；哪來5塊一顆」、「跟他說你不是網購，貨物售出除非瑕疵概不退換，而且本來就不是每天菜價都一樣」。