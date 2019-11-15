外送員紅燈左轉被開單 上網抱怨遭酸：不違規不就沒事了

2019-11-15 19:25 聯合新聞網 綜合報導



外送員違規事件層出不窮，讓用路人抱怨連連。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 現在越來越多人加入外送員的工作，但也衍生出許多問題，其中最為人詬病的就是交通違規方面。有名外送員在臉書上抱怨在下班時段外送時，跟著一堆機車紅燈左轉，結果只有他被警察攔下開單，讓他相當不服氣，PO文提醒其他同業「你是眼中釘了，路上小心」，只不過貼文引來網友打臉「不違規不就沒事了」。

這名外送員在臉書「UberEATS台灣」表示今天（15日）傍晚下班時段，在一處T字型路口他看到前面一堆機車紅燈左轉，於是他也跟著轉，沒想到等在前方的是警察。原PO說其他人沒被攔，就只有他被盯上，讓他很不滿，但員警卻說「你不知道我們在對你們外送的加強取締嗎？」讓他聽了更加火大，心想「哇哩勒！開就開還講些有的沒有的」。

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沒想到貼文一出引起眾多網友吐嘈的說「沒違規警察也束手無策」、「為什麼要違規？大包比較明顯」、「既然是違規的話，基本上就沒什麼好講了。有些警員本來就比較囉嗦，也別認為他們特別注意外送員」、「針對外送員加強取締早就不是新聞了」、「外送違規事故多，警察針對外送加強取締，不合理嗎？不違規誰在製造麻煩？出事了，又是誰在製造麻煩？」、「遇到用生命送餐的外送，本來就要加強取締」、「就你們這些硬要違規害大家變成眼中釘」、「綠燈再轉不會？」