樓下施工竟要求樓上不要洗澡 網友：哪條法律規定的？

2019-11-15 15:39 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨樓下大清早就施工，而且屋主還要求她在施工期間不要洗澡，以免滴水，讓她覺得很不合理。 圖／翻攝自爆廢公社二館 分享 facebook 所謂「千金難買好鄰居」，每個人都希望隔壁住的不是惡鄰，一名獨居的女網友就抱怨樓下最近一大早就在施工，吵得她睡眠不佳，屋主甚至還要求她施工期間不要洗澡，以免會滴水，讓她覺得很不合理。她把過程寫在臉書上，引來眾多網友力挺，痛罵樓下的屋主要求太過分。

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示這陣子樓下每天一大清早7點就開始施工，讓她睡眠不佳，更誇張的是有次晚上睡覺到一半時，樓下屋主突然跑上來按她家的門鈴，怒氣沖沖的要求她施工期間不准洗澡，甚至還作勢想打人，讓這名女網友覺得很不合理，也感到很害怕。

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昨天（14日）原PO下班回到家時，看到門口貼了一張紙條，上面寫著「我6F-6的屋主，麻煩妳星期六、日（11/16-11/17）不要洗澡，因為我們要施工，水會滴下來，也聯絡不到你們的屋主，如有造成任何損失將追究，請配合，謝謝！」這樣的要求讓原PO看了很生氣，痛罵不准洗澡太過分了。

原PO說不是不想配合，但一想到樓下屋主態度惡劣就很不滿。她表示目前住的房子屋主換過人，自己也聯絡不到屋主，都是透過代理人來轉告，因此代理人後來給了原PO其他間房間的鑰匙，告訴她施工期間就到別間房間去洗澡，這才暫時解決難題。只不過一想到樓下屋主的態度，原PO就氣憤難消，因此決定告訴大樓管理員，要求屋主為他的行為及沒禮貌跟她正面道歉。

網友們看了也覺得這樣的要求太過份，一面倒地痛批樓下的屋主，「就算是漏水了，也是找屋主處理，叫租客不要洗澡有事嗎？」、「他們應該付你外宿飯店的錢吧！怎麼好意思要人家別在家洗澡」、「洗啊，他用什麼跟妳追究」、「如果是我，我一定一天洗5次」、「他造成妳的不便需要給付賠償（或是說代金），沒有的話，他的主張就沒有法律效力，他就算要告妳求償也是不起訴，妳還可以反訴他的」、「功夫弱的師傅才牽拖厝邊，管他咧，妳洗妳的，叫他找房東講，不然就花錢讓妳住外面洗澡」、「憑哪一條法律追究，法盲也別貼紙條笑死人」、「11/16-17是假日，假日施工先錄影，然後再打電話檢舉了」。