父大陸旅遊買和闐玉「外層」 價錢讓家人聽了很傻眼

2019-11-15 13:06 聯合新聞網 綜合報導



原PO擔心爸爸被騙，但也安慰自己說這塊和闐玉放在家裡其實還滿好看的。 圖／翻攝自爆怨公社 分享 facebook 許多人出國一定都會購買當地的土產或紀念品，但當心別被騙了。有網友在臉書上表示爸爸到大陸旅遊，在一處景點花了台幣8萬6買了一塊「和闐玉」回來，讓家人很傻眼，擔心爸爸是不是被騙了，網友對於價錢也不敢置信，只能安慰原PO「開心就好」。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道爸爸跟旅行團到大陸旅遊，期間在一處消費景點看到一塊純白、晶瑩剔透的藝術品，中間還有個小孔，原PO說老闆跟爸爸推銷這是「和田（闐）玉」的外層，沒想到爸爸信以為真，竟然大手筆的花了8萬6千元買了下來，一拿回家後全家人都傻眼。

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原PO很擔心爸爸被騙了，他還上網搜尋有關和闐玉的相關新聞和知識，他也自我安慰的說「也許真的不值8萬6，但至少跟客廳挺搭的」。

許多網友認為被騙的機率很大，「感覺就是被宰了」、「大陸買東西喔，價錢就是先砍對半再來喊」、「和闐玉顏色較深」、「那個是人工的玉石」、「可能是人工合成加高擋的鋼琴烤漆」、「標準的拿錢放人」、「拿去當鋪就知道了」、「要鑑定才知道，看照片不準，但是被宰的機率很高」、「和闐玉就和闐玉，還有分內層外層？」

不過也有人安慰原PO說「不要問，會開心點」、「藝術，喜歡就值得」、「有錢真好，買個開心也不錯」、「不要探究真相才不會被氣死」、「是蠻漂亮的啦」、「爸爸真有錢，這點值得開心」。

根據維基百科指出，和闐玉古名崑崙玉，是有名的軟玉石品種，已有一千多年歷史，其主要成分是角閃石族單斜角閃石晶系之透閃石。和闐玉中，透閃石含量越高，品質越好。