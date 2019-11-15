親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國民黨不分區再改 吳敦義14 吳斯懷落馬 曾銘宗第一

吳昇峰好投不敵美國隊一分飲恨 中華隊拚四強未絕望

父大陸旅遊買和闐玉「外層」 價錢讓家人聽了很傻眼

2019-11-15 13:06聯合新聞網 綜合報導

原PO擔心爸爸被騙，但也安慰自己說這塊和闐玉放在家裡其實還滿好看的。 圖／翻攝自...
原PO擔心爸爸被騙，但也安慰自己說這塊和闐玉放在家裡其實還滿好看的。 圖／翻攝自爆怨公社
分享
許多人出國一定都會購買當地的土產或紀念品，但當心別被騙了。有網友在臉書上表示爸爸到大陸旅遊，在一處景點花了台幣8萬6買了一塊「和闐玉」回來，讓家人很傻眼，擔心爸爸是不是被騙了，網友對於價錢也不敢置信，只能安慰原PO「開心就好」。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道爸爸跟旅行團到大陸旅遊，期間在一處消費景點看到一塊純白、晶瑩剔透的藝術品，中間還有個小孔，原PO說老闆跟爸爸推銷這是「和田（闐）玉」的外層，沒想到爸爸信以為真，竟然大手筆的花了8萬6千元買了下來，一拿回家後全家人都傻眼。

原PO很擔心爸爸被騙了，他還上網搜尋有關和闐玉的相關新聞和知識，他也自我安慰的說「也許真的不值8萬6，但至少跟客廳挺搭的」。

許多網友認為被騙的機率很大，「感覺就是被宰了」、「大陸買東西喔，價錢就是先砍對半再來喊」、「和闐玉顏色較深」、「那個是人工的玉石」、「可能是人工合成加高擋的鋼琴烤漆」、「標準的拿錢放人」、「拿去當鋪就知道了」、「要鑑定才知道，看照片不準，但是被宰的機率很高」、「和闐玉就和闐玉，還有分內層外層？」

不過也有人安慰原PO說「不要問，會開心點」、「藝術，喜歡就值得」、「有錢真好，買個開心也不錯」、「不要探究真相才不會被氣死」、「是蠻漂亮的啦」、「爸爸真有錢，這點值得開心」。

根據維基百科指出，和闐玉古名崑崙玉，是有名的軟玉石品種，已有一千多年歷史，其主要成分是角閃石族單斜角閃石晶系之透閃石。和闐玉中，透閃石含量越高，品質越好。

圖／翻攝自爆怨公社
圖／翻攝自爆怨公社
分享

爆怨公社

相關新聞

衛生棉不能被看到？網友熱議：我也被罵過

2019-11-14 18:27

他買陽明山新房怕冷 網揭冷暖變頻「cp值最高」

2019-11-14 11:58

她交友軟體上認識多金帥哥 友問「疑詐騙，該勸阻嗎？」

2019-11-13 19:25

水槽堵塞師傅開價「修好2000沒通500」 她嫌貴引網友論戰

2019-11-13 18:39

70年代纜車只靠一桿撐全程 網嚇：離天堂很近

2019-11-13 16:31

人夫想買大坪數房怕被鄰居噪音轟炸 網曝這招可以「提高勝率」

2019-11-13 10:52

阿祖翻出一疊債券給他 網友驚：這是吸金用一戰產物

2019-11-13 09:52

為何生意好的店家態度都不佳？ 眾網友一句神解

2019-11-12 16:09

機車後座插棍子綁符咒 網曝真實作用超級神

2019-11-12 15:16

天菜外送員遇勢利女歧視 他氣炸轟「妳是我的廚餘啦」

2019-11-12 13:59

訂外送披薩…開盒瞬間傻眼 網問：油門100送的？

2019-11-12 11:56

「紅豆餅」當供品拜遭路人碎念 網友曝眉角：要看廟方

2019-11-11 18:03

買死過人中古屋一陣涼意 解決這個問題安心住八年

2019-11-11 16:00

年收百萬工程師轉行跑外送 收入一曝超嚇人

2019-11-11 14:32

外帶850元「五星級便當」炸豬排+蛋糕 他怒：被當凱子敲

2019-11-11 12:37

40人吃3千要求去零頭 客嗆老闆：不會做生意

2019-11-11 11:57

性感馬甲變「腿甲」…她嘆美女親姊身材走樣 網虧：歲月是把豬飼料

2019-11-10 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00
看更多

熱門文章

警察開國產車追雙B太心酸 桃市警局近10年首購7輛BMW

2019-11-14 13:55

影／不再人心惶惶！雲林大針孔之狼查緝到案

2019-11-14 15:38

青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告

2019-11-14 20:42

前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦

2019-11-15 00:57

台南殺警凶嫌道歉遭拒 遺孀哽咽「現在我沒辦法做到」

2019-11-14 14:26

屏東2月大女嬰離奇悶死房中 小哥哥靜睡一旁

2019-11-14 15:30

防範無線針孔攝影機 專家教自保：打開WIFI就可以

2019-11-14 15:48

網路汽車買賣糾紛 男遭19名買家押上山圍毆亡

2019-11-14 21:54

國二生逛合作社 竟慘被員工騙進櫃台襲胸吸奶

2019-11-14 16:57

魏應充北檢報到準備入監 彰檢通知北檢暫緩執行

2019-11-15 10:15

找不到人幫忙 外送員棄單看顧迷途失智嬤：社會真冷血

2019-11-15 09:34

聖結石叫外送掏1萬塊小費 外送員嚇傻收下「很感謝」

2019-11-15 11:06

衛生棉不能被看到？網友熱議：我也被罵過

2019-11-14 18:27

南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷

2019-11-14 18:36

「情慾女作家」控他伸舌頭強吻 班鐵翔不爽求償300萬元

2019-11-15 12:13

家中曾遭竊 全面裝鐵窗...遇劫女童 第一名獎狀還沒領

2019-11-14 23:46

辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58

台東1男子騎車疑持瓦斯槍掃射2狗 引網友撻伐！

2019-11-14 14:50

婦人一吼小偷逃 網友：最美妙的聲音！

2019-11-14 17:18

影／萬里維納斯海岸整排大型重機紅線拍美照 民眾：好危險

2019-11-14 20:34

中原大學交安宣導 讓學生目睹「內輪差」的恐怖致命力

2019-11-14 13:56

影／濱海公路轎車、曳引車對撞 轎車女乘客受困

2019-11-14 15:27

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保

2019-11-15 09:45

賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年

2019-11-15 09:42

小石虎重傷躺河床旁送醫不治 苗縣今年第22隻石虎路殺

2019-11-15 09:46

到我家看小狗 計誘昔日同校資源班女同學性侵 判刑6年

2019-11-14 16:51

PTT貼文誹謗徐巧芯 拘役20日定讞

2019-11-14 15:11

「一字之差」也要黑 黑韓網友送辦但裁定不罰

2019-11-14 14:21

小二童生重病急需開刀 新店警暖心伸援手

2019-11-14 16:53

監察院認定最高法院分案有疏失 鄭玉山：我願完全承擔

2019-11-14 16:47

中華民國射箭協會涉圖利弊案 遭調查局搜索

2019-11-14 14:43

玷辱小外甥女還上訴求緩刑 二審以量刑夠寬容駁回

2019-11-15 08:12

分案不公惹議 最高院院長遭監委點名違失

2019-11-14 23:49

新聞眼／終審法院首長接連出紕漏 司法院長豈能撇責？

2019-11-14 23:57

「台大最狂教授」槓上小編！法官今判李錫錕免付110萬

2019-11-15 13:04

鐵窗斷生路 透天厝惡火奪4命

2019-11-15 00:59

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤遭約談

2019-11-14 23:49

父大陸旅遊買和闐玉「外層」 價錢讓家人聽了很傻眼

2019-11-15 13:06

監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案

2019-11-14 19:18

懷疑前女友與現任男友有孕 他硬上被判刑1年8月

2019-11-15 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top