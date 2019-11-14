衛生棉不能被看到？網友熱議：我也被罵過

2019-11-14 18:27 聯合新聞網 綜合報導



網友詢問衛生棉不能被看到的理由，引起網友熱議。記者王長鼎／攝影 分享 facebook

有些女生覺得衛生棉被看到是一件尷尬、害羞的事情，不過也有人認為這是正常不過的事，不需要遮遮掩掩。近日一名女網友發文表示，她在家裡公司廁所放了幾片衛生棉，但卻被媽媽說坐式馬桶那間還是會有男生去，放「那個」不好，這讓原PO非常不解詢問，衛生棉不能被看到的理由是什麼？

昨（13日）一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，大家小時候應該都被教導說，衛生棉要藏好不能被男生看到，「不過這幾年越來越多人都覺醒了，想想衛生棉到底有什麼好害羞的呢，月經就是每個正常健康的女性會有的生理狀況啊」。

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原PO更透露，尤其她高中讀的是女校，大家椅子底下直接放一包衛生紙、一包衛生棉是常態，在上了大學後，她的朋友還會在男生面前問誰有棉條可以借她，而原PO也直接從包包裡掏出一根借她。

原PO表示，到了今日她跟媽媽又因為衛生棉這件事有點爭執。原PO目前在家裡公司上班，公司裡女生比男生多很多，於是前幾個月她在公司廁所放了一個小布籃，裡面放幾片衛生棉和護墊，讓月經突然來的人可以使用，但她媽媽卻不太開心的表示，坐式馬桶那間還是有男生會去，放「那個」不好，但原PO再詢問哪裡不好，媽媽卻又表示不想跟她吵這個。

原PO提到，前幾年就吵過衛生棉在家裡浴室要怎麼放，但原PO也表示，媽媽算是蠻開放的新時代女性，對於同婚議題等等都很支持，但只有衛生棉這點一直卡著，讓原PO詢問，「到底為何要糾結衛生棉能不能被看到？」

文章一出許多網友紛紛分享「不能說」、「不能被看到」的經歷表示，「大人總是糾結又講不出結論」、「為什麼衛生紙可以拿出來衛生棉就不行」、「我去買衛生棉也都跟店員說不用紙袋裝，我媽也碎念了一下」、「就跟衛生紙一樣只是日常用品啊」、「我是在老家一包拿出來會被我媽罵」、「感覺就是他們從小就被這樣教，有這種觀念幾十年了要他們改過來也蠻難的吧」。