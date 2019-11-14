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他買陽明山新房怕冷 網揭冷暖變頻「cp值最高」

2019-11-14 11:58聯合新聞網 綜合報導

一名網友在陽明山上買了新房，由於自己比較怕冷，從平地搬到山區會感受到明顯的溫差，...
一名網友在陽明山上買了新房，由於自己比較怕冷，從平地搬到山區會感受到明顯的溫差，於是詢問網友該選擇哪種暖氣最合適。圖／ingimage
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近日天氣漸漸轉涼，許多民眾已換上長袖、長褲並把厚棉被拿出來，為冬天做準備。一名網友在陽明山上買了新房，由於自己比較怕冷，從平地搬到山區會感受到明顯的溫差，於是詢問網友該選擇哪種暖氣最合適。

一名網友在「mobile01」發文，他在陽明山買了間新房，目前正在裝潢中，希望能趕在花季開始前搬過去，但卻遇到一個家具購置的問題，由於原po本身比較怕冷，一下子從平地搬到山上，會感受到明顯的氣溫差異，於是對暖氣的需求比冷氣還高，想詢問網友冷暖變頻、陶瓷式、葉片式電暖器之間該如何選擇。

大部分的網友認為冷暖變頻最合適，既省電又不占空間，「冷暖變頻吧！全室內提升溫度，其實電暖器之類的都是局部供暖，記得住山區要買除濕機～」、「變頻冷暖會是你唯一的好選擇，什麼電暖器都沒用，只是『吃電怪獸』」、「暖房循環能力、安全性、省電，這根本不用比，冷暖變頻是最佳選擇」。

另外，有網友認為壁爐也是個不錯的選擇「如果是在陽明山上獨棟的房子，無論如何我會裝一個壁爐，燃木壁爐有困難的話，瓦斯壁爐也很讚，明火的溫暖是冷暖氣機比不上的」。

有專業的網友提出建議，若以耗電量來說，冷暖變頻的耗電大約只有陶瓷式和葉片式電暖器的1/4以下，溫度控制、溫度分布、恆溫舒適性，也是冷暖變頻勝出；以製暖能力的觀點，冷暖變頻隨著噸數不同會有較大的差異。

網友也強調，由於原po住在陽明山，想以暖氣功能為主，就須先評估冬天時外氣的溫度，冷暖變頻在暖氣的標示值是以室外溫度7度的條件測得的，室外溫度低於7度時，暖氣就會下降，低於2度時機器會因要斷續除霜而不容易產生製暖功能，「所以你要先評估你的環境因素（是否經常低於7度），再考量你的坪數所需要的製暖能力，才能做最佳的選擇」。

陽明山省電

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