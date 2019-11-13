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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

她交友軟體上認識多金帥哥 友問「疑詐騙，該勸阻嗎？」

2019-11-13 19:25聯合新聞網 綜合報導

女子在交友軟體上認識多金帥哥，求愛心切更決定要飛去香港找他。示意圖／ingima...
女子在交友軟體上認識多金帥哥，求愛心切更決定要飛去香港找他。示意圖／ingimage提供
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近年來網路交友非常盛行，人們有可能在上面遇到真愛，但也有可能一不小心就落入詐騙的陷阱。一名網友發文表示，他的朋友日前在交友軟體上認識了一名在香港高盛銀行工作的台灣人，男生每天都會打電話給她噓寒問暖、談情說愛，讓她心動不已，求愛心切的她近日更決定要到香港和男生見面，這讓原PO非常擔心的詢問，該勸阻她嗎？

今（13）日一名網友在PTT發文表示，他有一個38歲的女生朋友，九月底時在交友軟體上認識了一個39歲在香港高盛銀行投資研究部門工作的台灣人。男生每天都會打Line電話跟她噓寒問暖、談情說愛，還說他第一次聽到她的聲音就喜歡上她了，更說十二月底回台灣的時候要帶她去見媽媽，在聊天的過程甚至還討論以後要生幾個小孩。

原PO表示，那個男生自稱在投研部門工作，年薪約3、4百萬，平常要交際應酬非常忙碌，周末也要建立自己人脈，所以無暇回台灣和她見面，男生更自稱，他有在投資外匯保證金，還截圖了交易帳戶和內容表示，每日輸贏在兩百到五百美金，也說他有買石油期貨，一天賺的錢就是平常人一個月的薪水。

原PO的朋友平常只有買儲蓄險其他投資都不碰，但沒想到竟然被那個男生說服的心動不已，而原PO則是覺得風險太大，努力勸她不要碰。但原PO的朋友仍對那男生十分著迷，甚至還拿著他的姓名和出生年月日去給菩薩算，說這人聰明自負所以以自己事業為重，才沒有回台灣和她見面。

而原PO的朋友求愛心切，也已經決定自己買機票到香港和那男生見面，這讓原PO非常擔心的表示，他對網路交友毫無經驗，但直覺一直告訴他一切都很奇怪，也讓他詢問網友們意見「請問我該勸阻我同學嗎？」

文章一出有許多網友表示，「你勸也沒用」、「這很典型的詐騙吧」、「如果男的這麼愛，早迫不及待見面，有藉口就是詐騙」、「非常忙碌還有時間網路交友？」、「怎麼好像看過類似的詐騙手法」、「反正飛一次就會破滅了吧？就飛一次」、「有些人總是要被騙一次才學乖」、「詐騙…叫妳朋友醒醒」、「詐騙都放長線釣大魚的…」。

更有網友深度分析表示，最近交友軟體上都是這種外型好、很會噓寒問暖的人物出現，他們大多都是做投資的，而且都是港股，每天貼給你看今天上漲幾個百分點叫你投資，進場後沒多久殺得你血本無歸，這些實例讓他更勸原PO朋友，「請三思」。

詐騙香港交友軟體PTT

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