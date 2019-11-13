水槽堵塞師傅開價「修好2000沒通500」 她嫌貴引網友論戰

2019-11-13 18:39 聯合新聞網 綜合報導



有網友表示自家水槽堵塞，打電話給水電師傅，對方卻開價2000元。示意圖／ingimage 分享 facebook

近幾年許多網友都說台灣的技術不值錢，然而對於技術收費的問題還是需要消費者和店家好好溝通，才能做成一筆愉快的交易。一位女網友在網上PO文表示，自己家裡的廚房水槽在晚上時突然堵塞，打電話給水電師傅時，對方卻直接報價說要2000元，沒修好也要收500元，讓她無法接受，於是自己詢問鄰居方法，使用馬桶吸把一通，水槽就修好了，但文章PO出後吸引了兩方網友針對「台灣技術不值錢」的問題論戰。

原PO昨（12）日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示晚上8點多時自家廚房的水槽突然堵塞，打電話詢問水電師傅，沒想到對方還沒看到水槽的狀況就直接開價2000元，而且跟她說沒通好也要收500元，讓原PO無法接受，她表示「姑且不論價格是否合理，我不清楚，但我無法接受～」，後來她詢問鄰居通水槽的方式，對方叫她用馬桶吸把或馬桶疏通器通一通試看看，結果原PO吸了2下就通了，讓她直呼「果然省了2000！」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

文章一出後，許多網友紛紛回應，並針對「專業技術的收費」這點爭論，有網友認為水電師傅的收費太貴、不合理，「我現在才知道水電工的加班費那麼貴，我也要來學水電工了。」、「沒通還要收錢，那我也來開水電行好了。」、「連現場估價都沒有，隨意開價當人盤子嗎？我也覺得貴！」、「但是我請人家通一次也才1200（而且保通、保固三個月）…感覺你真的變盤子⋯」。

但也有網友表示水電師傅收費合理，「買賣就是這樣，覺得合理就做，覺得貴就不要；你沒辦法判斷問題，那就交給專業的。」、「都已經晚上了，2000還好吧！」、「原來專業已經變得這麼不值錢了！」、「反正台灣人只要不攸關生命安全的都很貴，你們任何族群的薪水，每個老闆也都覺得貴。」