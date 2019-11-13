70年代纜車只靠一桿撐全程 網嚇：離天堂很近
2019-11-13 16:31聯合新聞網 綜合報導
許多風景地區設有纜車讓遊客搭乘，但現代纜車的前身很多人沒見過，就有網友在網上發出70年代搭纜車的照片，只見遊客雙腳懸空，周圍無任何安全設施，甚至還抱著小孩，原po表示「坐纜車很需要膽量」，而網友一看則說「這離天堂很近」。
有網友在「爆笑公社」貼出照片並寫道，「七十年代坐纜車，少點膽量可不行」，畫面中只見遊客腹部只繫著一條安全帶和握著一根桿子，四周並無任何保護措施且雙腳懸空，甚至還有父母抱著小孩一同搭乘，看起來相當驚悚；不過，照片中的遊客似乎相當淡定，一點也不害怕。
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文章一出，有網友表示，「看了我都腳軟了」、「我比較擔心小孩會不會掉下去」、「離天堂很近」、「心臟要很大顆，這我會嚇死」，而也有網友說，「大陸現在還有，可以去貴州體驗，保證坐著不動」、「好幾年前去嘉峪關也是坐這種的」。
此張照片已在韓國論壇瘋傳許久，有網友推測指出，「纜車位於南韓光州市的芝山遊樂園，1978年就開始營運，纜車單程總長大約745公尺。」
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