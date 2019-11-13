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人夫想買大坪數房怕被鄰居噪音轟炸 網曝這招可以「提高勝率」

2019-11-13 10:52聯合新聞網 綜合報導

一名網友在考慮買四房或是大坪數的物件，但又怕會有噪音困擾，於是想請問住大坪數的網...
一名網友在考慮買四房或是大坪數的物件，但又怕會有噪音困擾，於是想請問住大坪數的網友們有什麼建議又或者只是「機率」問題。圖／ingimage
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買房時，鄰居也是重要的一環，若鄰居吵鬧又難以溝通，恐怕會影響生活品質。一名網友由於喜歡大空間加上父母偶爾會來家住，最近在考慮買四房或是大坪數的物件，但又怕會有噪音困擾，於是想請問住大坪數的網友們有什麼建議又或者只是「機率」問題。

一名網友在「mobile01」發文，家中只有自己和老婆兩人，由於喜歡大空間加上父母偶爾回來家裡住，所以最近在觀望四房或是大坪數的物件，因之前都是住兩房小屋，樓上鄰居多是住單身或雙薪夫妻，所以並無噪音困擾，於是想請問住大坪數的網友們是否較容易有小孩的吵鬧聲或樓上鄰居的噪音干擾。

網友紛紛表示，「建案沒有氣密窗，是一大隱憂」、「建議要大空間還是買透天的好…」、「一般連排的透天還是有鄰牆的問題，應該獨棟加氣密窗才能符合需求」、「同事住中空樓板的建案，一樣覺得樓上腳步聲吵，真的是看鄰居素質運氣成分居多囉~」、「選頂樓就對了啦, 才不會遇到難溝通的」。

有網友紛紛抱怨，樓上鄰居養中型犬會抓地板、半夜亂跑、追逐跑跳撞等等，「比小孩的聲音大聲」、還有承租戶超過十點還會彈鋼琴，早上六、七點也在彈「超想告他們」、也有網友認為怕小孩吵不能挑這種社區，中庭公設會有人帶小孩散步，尖叫哭鬧聲迴盪「頂樓也逃不了」。

不過，有網友提出，雖然是否能遇到好鄰居是機率問題，但用這招可以「提高勝率」，首先，要先確認樓上住戶，若為承租戶會面臨換房客的問題；確認家庭成員，若是中老年人，孩子已國高中或離家立業，就可考慮；但若是快要有孫子或已有孫子的老年人就得多加考慮，若是買中古屋，可以詢問房仲或藉買屋勘查鄰居意見等理由，親自拜訪，若是預售屋或新成屋尚未入住的，就只能碰運氣了。

噪音買房

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