阿祖翻出一疊債卷給他 網友驚：這是吸金用一戰產物
2019-11-13 09:52聯合新聞網 綜合報導
許多年紀較長的長輩過往可能收集過一些古代珍寶，只要一發現其價值都令人震驚。日前一位網友在幫自己阿祖整理東西時，突然拿到阿祖給的一疊陳舊文件，仔細一看發現上面寫著「德國舊馬克債卷明細表」，且上面的面額從5萬到500萬皆有，讓原PO不禁好奇這些債卷是否還有效力，結果專業網友一看便知這是第一次世界大戰的產物，而該債卷的價值也因此曝光。
原PO昨日（12日）在臉書社團「爆系知識家」發文，他表示有天在幫90幾歲的阿祖整理東西時，阿祖突然拿出一些債卷，只見這些債卷已經泛黃，可見年代久遠，而債卷上還寫著「德國舊馬克債卷明細表」，7張債卷中都記滿了5到500萬面額的數字，這也讓原PO好奇詢問「這文件還有用嗎？」
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對此，有網友立刻指出該債卷是第一次世界大戰德國發行的不記名舊馬克公債，據了解這些公債是第一次世界大戰德國簽署「凡爾賽條約」後所發行，因其背負大量賠款，所以將2200兆「舊馬克不記名債卷」賠償給日本，之後再由日本轉賣給台灣，但在2010年德國政府已聲稱償還完一戰所有債務，加上日本拒絕墊付該債卷，因此這舊馬克債卷也失去其效用，成為一堆廢紙。
但對於原PO家中出現「舊馬克債卷」，不少網友也連連驚嘆，「wow，望族喔！」、「是不是大地主？」、「金元券！軍票！馬克債券！都是吸金用的所以你們明白了嗎？」、「一點小錢沒繳，就被追的要死。一大筆錢卻可以隨便一筆勾銷！」
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