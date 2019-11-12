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為何生意好的店家態度都不佳？ 眾網友一句神解

2019-11-12 16:09聯合新聞網 綜合報導

有網友提問為何生意好的店家，服務態度都不佳，引起熱議。示意圖／ingimage授...
有網友提問為何生意好的店家，服務態度都不佳，引起熱議。示意圖／ingimage授權
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店家服務態度會影響顧客消費意願，通常維持良好的服務態度，都是希望能吸引顧客再次上門消費，但有些生意超好的店家，不知是太忙還是怎樣？店員態度都不是太好，有人拋出話題提問，貼文引來其他網友熱烈討論，最大關鍵應是「太忙了」。

有網友在《爆廢公社》PO文提問「為什麼生意好的店家，態度都不會很好」引起熱議，有網友同附和「對啊，台中超多臭臉店家生意好到爆…忙到臭臉嗎？」但多數人直覺認為應該就是太忙了，「遇到客人多也膩了」、「服務生心累啊」；也有人嗆回「因為人家有錢了，不差你這一單！」、「因為傲驕」、「請問你有付10%的服務費嗎？」

雖說店家的服務態度會影響消費意願，也有網友認為店員「一個人一天可能要應付一兩百人，小小的不滿就累積起來，不過你都說生意好了，通常也不差你一個，可做可不做，就會比較勇敢的表達自己的情緒」、「反正我買的是東西」、「基本上沒口氣過差或是罵人，我還可以體諒啦」，不必太在意。

餐飲

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