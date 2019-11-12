機車後座插棍子綁符咒 網曝真實作用超級神
2019-11-12 15:16聯合新聞網 綜合報導
一名網友日前在路上騎車時，發現前面機車騎士的車後面，插了一根棍子並以紅線綁著，纏繞數張類似紙錢的符咒，詢問作用為何？網友推測只是造型，引起其他騎士注意，要別人保持安全距離。不過有專業的網友解答，這應為「神將高錢」，可用於趨吉避凶、保平安。
有網友在臉書專頁「爆系知識家」發文詢問，某日在路上發現一台機車，後座插了一根棍子，以紅線綁著數張黃色類似紙錢或符咒的不明紙張，想知道到底有何作用？
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其他網友推測，「這純粹造型，個人喜好吧，就像有些朋友後座會載一隻大娃娃一樣」、「引起你注意保持安全距離」、「提醒你別靠太近，棍子倒了就有機會晚七天回家」、「行車平安，惡靈退散」、「驅散三寶駕駛用的」、「晚上天色昏暗，貼一些鮮豔又可以反光的東西才不會被三寶從後面追擊啊」。
不過有專業的網友表示，這應該是神將高錢，也就是千順將軍神將背後的黃色紙條，可用於保平安，該種神將高錢多事廟會請出大型神將時，神將背後會黏上黃色的紙，走動時散落，讓民眾撿來留在身上趨吉避凶；還有人說，職業大貨車車牌上，會插一支筆或點香，以祈求行車平安。
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