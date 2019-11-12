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訂外送披薩…開盒瞬間傻眼 網問：油門100送的？

2019-11-12 11:56聯合新聞網 綜合報導

網友訂外送披薩，收到後狀況慘不忍睹。圖擷自靠北Ubereats
網友訂外送披薩，收到後狀況慘不忍睹。圖擷自靠北Ubereats
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美食餐廳和外送平台合作，為懶得出門的民眾提供不少方便，一名網友訂了一盒外送披薩，收到後打開一看當場傻眼，圖文PO網後，讓人有種「你點的披薩不是你點的披薩」的感覺，網友笑「有點像蔥油餅」、直呼「這是油門一百送的吧？」

一名網友在臉書社團《靠北Ubereats》PO文抱怨「現在外送pizza都這麼狂嗎？」，從圖片中可見披薩的外盒完整，但一掀開看，裡面原本應該平整的披薩，一團扭曲，蝦仁、花枝等餡料散置，醬料沾黏盒頂，模樣慘不忍睹。

貼文也讓其他網友傻眼，笑說原PO點的是「台式炒PIZZA」、「你點的是蔥抓餅不是披薩」，還有人直言「這是熊貓油門一百送的吧，然後還翻車…」、「是下坡時候用滾的嗎？」，安慰原PO「不錯了啦還能吃，屍體完整」。另有同行老鳥回應「不帶大包的結果」、「這一看就知道塞腳踏墊的」，建議可以「回報餐點毀損，申請退款」。

外送員uber eats

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