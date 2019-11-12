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天菜外送員遇勢利女歧視 他氣炸轟「妳是我的廚餘啦」

2019-11-12 13:59聯合新聞網 綜合報導

近期美食外送平台崛起，許多人投入做外送員的工作。 圖／聯合報系資料照片
近期美食外送平台崛起，許多人投入做外送員的工作。 圖／聯合報系資料照片
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外送員會遇見形形色色的客人，有時也會碰上讓人惱火的顧客。一名外送員表示，日前送餐到一大樓上，送完後聽見門後收完餐的兩女聊天，兩人討論是否要跟外送員要聯絡方式，還說「可是他在做外送欸」、「感覺好像沒啥前途」，讓外送員非常傻言，無辜表示「我只是在等兵單，不想整天宅在家，這樣也要被嘴」，更直言「我是妳的菜，妳是我的廚餘啦」。

一名外送員在臉書專頁「靠北UberEats」發文，他9日送餐到一棟大樓，開門後是兩位年紀與他相仿的女大生，確認餐點後正打算離開，在等電梯時，意外聽見門後兩名女大生的聊天內容。

兩名女大生在門後討論該外送員，說到「人很高，也蠻帥的」，討論到是否要跟他要Line時，卻又表示「可是他在做外送欸」、「這樣感覺好向沒啥前途」、「對啊很可惜，不然他是我的菜」。

勢利的對話讓該外送員非常傻言，直說「我只是在等兵單，不想整天宅在家也不行，這樣也要被你嘴，真的不分青紅皂白欸」，他也說「我是妳的菜，妳是我的廚餘啦」。

其他網友則留言「只好不經意露出手上的勞力士」、「會做外送的有一部份是兼職，真是看人沒有」、「身高186公分不如168公分家財萬貫的」、「不只考量你的外在，連自己以後的飯票都考慮進去了」。

外送員

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