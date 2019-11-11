「紅豆餅」當供品拜遭路人碎念 網友曝眉角：要看廟方
2019-11-11 18:03聯合新聞網 綜合報導
許多人在拜拜時通常都會準備豐盛的水果或三牲之類的供品，但日前卻有一名網友拿「國民小吃」車輪餅（又稱紅豆餅），來當祭拜神明的供品，不料卻慘遭路人碎念，原PO無奈的表示「心誠則靈」最重要，對此有部分網友相當認同，甚至還有網友拿「蛋塔薯條」出來拜，但也有部分網友提醒，應該還是看廟方規定才不會觸犯禁忌。
原PO在「爆怨公社」中PO文表示，她日前拜拜時因為不想拜水果，所以改以「紅豆餅」代替，沒想到卻被路過看到的民眾一直碎念，讓她不禁氣得直呼「拜何物很重要嗎？」並認為最重要的應該是「心意」。
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PO文一出後，許多網友紛紛聲援原PO，還打趣的說其實紅豆餅算正常的了，「我還拜過三明治、漢堡」、「我們家前幾天才拜珍珠奶茶湯圓，神明吃膩一般的，想說衪應該沒喝過珍珠奶茶，阿嬤還說好都可以」、「當然是要拜自己愛吃的啊」。
多數網友也都認為其實心意最重要，「無心，一切都是多餘的」、「問題最多的是人，神明才不會有什麼意見」、「心意到了就好，不用太過在意」。不過也有網友提醒，有時可能還是要站在廟方的角度來看供品該拜哪些，例如「土地公愛吃甜食花生糖，基本上祂位階較低，所以也比較親民來者不拒，若是成佛的觀音如同佛祖一樣，要拜鮮花、素果為佳」、「如果人家佛寺有限素品，那真的要看香客的道德了」。
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