買死過人中古屋一陣涼意 解決這個問題安心住八年

2019-11-11 16:00 聯合新聞網 綜合報導



網友分享自己買發生過悲劇的中古屋故事。示意圖／Ingimage 分享 facebook

買房除了價格、地段等要參考外，房子的過去也是許多人的考量依據。近日有名男網友分享他買中古屋的故事，看房時房仲直言這間房子曾經死過人，他不畏懼的請房仲帶他四處參觀，網友看中房子前的停車場，因此立刻與房仲簽約，豈料，網友打掃時竟看到一個身影。

原Po在《靈異公社》上發文，他表示自己原本住在公寓，但隨著小孩長大，他決定要換間房子居住，因為新房子的房價讓人卻步，他將目標鎖定在中古屋，但是原Po看了好幾間房子都沒找到喜歡的，在某天下班後，他在當時居住的房子後巷中，看見一間房屋要出售。

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原Po請房仲帶他看這間房子，房仲回應「這間已經賣很久都賣不出去，而且裡面有死過人」，他聽完冷淡的回「喔」，房仲再問「你確定嗎？」原Po二話不說請房仲開門，他表示「一進去真的滿精采的，（不過）重點不是這個，我全部看完後，就決定要這間了，因為我看中了房子前面的停車場」。

交完訂金的當週週末，原Po與家人一起到新房子打掃，打掃告一段落，準備休息時，原Po感覺到房子的溫度驟降，他四處張望竟看到地基主，原Po表示「地基主說很久沒人拜祂了，祂肚子餓」。自此，原Po在固定的時間祭拜地基主，讓祂保佑全家平安，目前這間房子原Po也住了八年了。

聽完故事的網友，有人詢問「請問地基主長什麼樣子呀？」，原Po回應「我看到的是穿牛仔褲」，也有人回應「真的有地基主，租房入住前我老公被減薪2萬，入住當天，我趕快準備好拜地基主的東西，跟祂說幫忙一下吧，隔天我老公說，有新案子可以私接4.8萬」。

其他網友接著問原Po「後來死掉的還在嗎？」，原Po回「都住8年多了，他還會在嗎」，網友也回應「這故事的重點在於房價還直接少了3分之1多，大家快點來買兇宅」、「地基主真的重要，到別人地盤要拜碼頭就是這個意思」、「我有聽我媽講過，妳如果沒拜就沒拜，一旦開始拜了就要持續拜下去不能斷」。