年收百萬工程師轉行跑外送 收入一曝超嚇人

2019-11-11 14:32 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有一名工程師因受不了經常性加班，加上得知外送員薪水多，因此離職轉行跑外送，不過，他一天工作12-14小時，收入卻不到1500元，比以往工程師年收百萬還少，讓他大喊，「身體累垮了，家庭生活也變得一團亂」。

一名網友在臉書「靠北ubereats」上發文，自稱過去自己是一名知名上市公司的工程師，月薪大約6-7萬元，若加上獎金，年收入可破百萬，但因為受不了經常性強迫加班，及主管各種無理要求，加上看到媒體報導外送員的薪資優渥，所以憤而離職投入外送工作行列。

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原po表示，一開始在設備上投資近8萬元，原預定外送一個月的收入會有10萬，沒想到，一天工作平均12-14小時，收入卻只有1500元，而後，他不斷調整車速、服裝，並注意各種細節，但收入並沒有提高，反而還更少，甚至連時薪100元都不到，讓他大喊，「連續30天沒有休息，月收入只有5萬多，身體累垮了，房貸加上車貸一個月也要5萬，只能拿著前份工作的薪資扣繳證明跟銀行貸款過生活，家庭也變得一團亂。」

此文一出，有網友說，「僧變多了！粥自然就少了」、「當到工程師年薪百萬了，還會跳槽改做這種以體力為主的工作，這不太理智，也不太合乎現實」。不過，也有網友提出，「換別家你才有可能比原本薪水高，這邊比較適合兼職的」、「很多月入超過10多萬的工作，每個行業都有它的眉眉角角」。