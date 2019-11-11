外帶850元「五星級便當」炸豬排+蛋糕 他怒：被當凱子敲

2019-11-11 12:37 聯合新聞網 綜合報導



網友外帶了一個要價850元的五星級飯店便當，怎知打開便當一看是這樣。圖擷自「爆怨公社」 分享 facebook 「真的要抱怨一下，這是五星級飯店做出來的便當」，有一男網友在「爆怨公社」po文表示，自己外帶了一個要價850元的五星級飯店便當，怎知打開便當一看，當場愣住不知如何反應，便當內容物不僅普通食材也很低成本，原po不禁要問「我是不是被當凱子敲了」。

從「爆怨公社」這張原po的照片看來，這盒850元的便當內有一片豬排鋪在炒飯上當主菜，另配3隻小蝦彩椒、2塊壽司和高麗菜絲加千島醬沙拉，最讓人驚豔的是還有一塊鮮奶油蛋糕當甜點。這5項內容物就大剌剌的放在一般的便當紙盒內，完全沒有裝飾或擺盤，無論食材的成本或賣相看起來十分不佳。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

網友在看完po文後紛紛回應說「滿誇張的，上次去客戶那吃到500元便當，還有量多的生魚片和大隻炸蝦和炸雞腿呢」，有網友難以置信說「850拿去吃自助餐可以吃到吐了吧，吃這個很難理解」、「擺在盤子上視覺看起來就有850，全部放在便當盒裡…看起來只值85」。

也有網友也提到，「吃五星級飯店就是要享受氣氛和服務，外帶的質感當然大打折扣」、「所有名牌就是貴在logo，它就是貴在五星出品」、「享用高檔美食的時候還是到餐廳吧，外帶會讓美食變調」。不過網友討論最多的就是那塊蛋糕，「誰會把蛋糕放便當裡…噁心」、「五星級不會把蛋糕跟熟食放在一起」、「至少蛋糕分開裝吧！」