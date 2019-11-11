親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

12強Live／江少慶5局8K惜挨1轟 中華0：1墨

12強Live／江少慶挨陽春砲 5下中華0：1墨

40人吃3千要求去零頭 客嗆老闆：不會做生意

2019-11-11 11:57聯合新聞網 綜合報導

40人吃3千還要求老闆去零頭。圖片來源／爆怨公社
40人吃3千還要求老闆去零頭。圖片來源／爆怨公社
分享

一名熱炒店老闆發文抱怨，有40幾人到店內用餐，共點了3060元，結果對方在結帳時要求去零頭，被老闆婉拒後還嗆，「沒看過那麼不會做生意的年輕人」，並稱自己是某宮廟總幹事。

有名熱炒店老闆在「爆怨公社發文指出，約有40幾個人到店用餐，點了1600元的菜和1460元的酒，總共3060元，沒想到對方在結帳時向老闆要求去零頭，老闆委婉表示，「我們小本生意，不要這樣啦」，結果對方竟回，「我們出門幾萬塊的菜都在點了，沒看過那麼不會做生意的年輕人」，甚至在離開前還嗆，「我是某間宮廟的總幹事」。

原po抱怨，對方40幾個人來店裡用餐，甚至拿店家的容器盛裝自己帶的酒菜，這些都沒有另外收清潔費，竟還在結帳時要求總額去零頭，讓他很無言，而他也表示，「我辛辛苦苦的做生意無非是要賺那幾十塊，有時候真的是『起毛機』(心情)的問題」。另外，對方聲稱是廟會總幹事，原po則補充，這應屬於個人行為的問題，跟宮廟沒有關係。

文章一出，許多網友說，「四十幾個人點1600的菜是一人分一口？」、「一人一盤小菜跟半瓶玻璃瓶啤酒嗎？」、「幾萬塊的菜都在點，結果零頭付不出來？笑死誰」、「離開時有開車嗎，順便檢舉酒駕」。

40人吃3千還要求老闆去零頭。圖片來源／爆怨公社
40人吃3千還要求老闆去零頭。圖片來源／爆怨公社
分享

爆怨公社奧客

相關新聞

外帶850元「五星級便當」炸豬排+蛋糕 他怒：被當凱子敲

2019-11-11 12:37

性感馬甲變「腿甲」…她嘆美女親姊身材走樣 網虧：歲月是把豬飼料

2019-11-10 20:00

鄰居床戰聲太大 她寫筆記求饒：我是單身狗 別叫那麼大聲好嗎

2019-11-10 12:57

AirPods掉進水溝孔！她靠一招神救回 狂省2290元

2019-11-09 20:33

男友1個月天天探病！她聽到護理師對話笑噴：我想回家

2019-11-09 20:09

她出門忘帶鑰匙…鄰居僅穿內褲現身解圍 網暴動：身材很可以！

2019-11-09 20:00

鞋迷「仰天沉睡」6小時搶購限量鞋款 他急勸：這是銀行門口

2019-11-09 16:48

影／用紅豆換自由！媽手製超強「哄嬰神器」萬人笑噴：CP值太高！

2019-11-09 12:00

中華隊輸球他酒後怒丟新台幣 網友暴動要搶垃圾

2019-11-08 16:58

下班逛百貨遭驅離 外送員氣喊：歧視我消費

2019-11-08 15:22

煎蛋不要煎？奧客訂外送備註一堆 店家忙20分鐘慘吞負評

2019-11-08 10:26

店家體貼辛苦請喝冰水 外送員秒懂：這間必棄單

2019-11-08 09:54

開藍寶堅尼送外送？ 網友有人酸有人挺

2019-11-07 21:18

解讀同學的求救訊號 把她從性侵、囚禁中救出

2019-11-07 20:08

她團購蛋捲等2年半才到貨 網友怨：我等過3年

2019-11-07 20:01

太有才！兒寫「足」字變畫「功夫小人」 萬人笑歪：不該埋沒

2019-11-07 20:00

拒簽罰單是否就不用被罰 網友：還是會掛號給你

2019-11-07 19:40

「看板壞掉了，抱歉」 電子螢幕秀出小畫家字體網笑翻

2019-11-07 18:06

整理舊物挖出70年前舊照！爺「手握武士刀」網曝暗黑歷史

2019-11-07 17:48

放生偷吃的老鼠母子 網友：會不會變「鼠的報恩」？

2019-11-07 17:32

「講一個透露年紀的東西」 網友：都是時代的眼淚阿！

2019-11-07 17:13

外送員送餐地址竟是1210樓 網傻眼「是天空之城？」

2019-11-07 13:11

聽信算命凌晨4:18剖腹 醫師爆氣「紅眼接生真會好命？」

2019-11-07 12:15

跨火爐太緊張！新娘裙襬一撩害羞位置見客 萬人笑讚：這有仇吧

2019-11-07 12:00

吳博毅超不爽！299枚1元整外送員被神反擊：網全說讚

2019-11-07 10:44

奧客用數百枚硬幣付款 外送員出招反制「收負評也開心」

2019-11-07 10:31

試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多

2019-11-07 10:11

12強／正妹球僮吸睛 意外丟工作讓她好委屈

2019-11-06 21:56

台灣男生當兵根本浪費時間？ 網：得擔上保家衛國責任

2019-11-06 21:39

「我7歲姪子畫的」引網友拋一系列圖 驚見價值上萬作品

2019-11-06 21:33

兒生日單親爸赴「台波大戰」做生意不在家 網見聯絡簿淚崩：眼眶紅了…

2019-11-06 20:00

好市多這款大份量保鮮膜太狂 有網友超過11年還沒用完！

2019-11-06 18:06

拿不同分店商品微波遭拒 男子不爽打客服、PO網抱怨被打臉

2019-11-06 15:06

怎麼噴上去的？果汁機炸穿天花板 萬人笑爆：現「炸」的好新鮮

2019-11-06 12:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00
看更多

熱門文章

國1五楊高架北上4車離奇連環撞 北上大塞車

2019-11-10 16:17

三重傳鬥毆 男子當街被砍臟器外露送醫

2019-11-10 17:11

國道3號龍井邊坡起火 火燒山面積2公頃

2019-11-10 19:38

鄰居床戰聲太大 她寫筆記求饒：我是單身狗 別叫那麼大聲好嗎

2019-11-10 12:57

友人車禍昏迷 同車竟跳車「先回家」

2019-11-10 23:46

台中千萬超跑車主酒後肇事 「奧斯頓馬丁」撞路邊轎車

2019-11-11 09:35

國道三龍井段山林大火撲滅 清晨發現鹿屍體

2019-11-11 11:36

已婚男不顧一切追小三 下場不是一般慘

2019-11-10 21:40

萬里轎車失控撞毀 駕駛失去意識、乘客卻跳車跑了

2019-11-10 12:45

小女友同意脫衣LINE視訊 男友沒存檔也慘了

2019-11-10 16:05

苗栗雜草火災夜以繼日？ 白天險些波及工廠晚上燒毀2車

2019-11-10 23:11

三重當街狂砍人 疑因酒店小姐引發殺機

2019-11-10 22:07

他與女友扛醉女返家慘賠20萬 竟是這招撿屍得逞

2019-11-10 15:12

發車200公尺就撞電桿 基隆客運車頭毀、電桿斷

2019-11-11 10:33

孕婦怒告鄰居陽台抽菸 他判賠1萬

2019-11-10 15:12

三重當街砍人砍到臟器外露 警循線逮捕4嫌

2019-11-10 20:57

影／萬里離奇車禍駕駛昏迷 乘客跳車跑回家

2019-11-10 22:12

國道3號三龍井段旁雜草火警 範圍晚間已漸縮小

2019-11-10 20:58

他連任失利告對手賄選成功翻盤 結果二審又落空

2019-11-11 00:04

殺人犯嫌為看A書打官司 主張「人民有知的權利」

2019-11-10 20:07

色男和女友分手後 尾隨她兩度襲胸得坐牢

2019-11-11 00:28

李珍妮偽造文書奪吳春臺股權 判1年1月徒刑定讞

2019-11-11 11:05

調查報導／全台幽靈黑戶寶寶人數 至今仍是個謎

2019-11-10 19:40

見男網友僅止於擁抱就輕心 下一步她遭殃了

2019-11-11 10:17

求被猥褻少女寫和解書 法官認不是「真悔意」判重刑

2019-11-11 07:36

大客車漏油滿路滑 騎士接連跌倒如打保齡球

2019-11-10 15:31

警員用柔道將小三摔地受傷 遭判5個月

2019-11-10 22:12

陽台飄來二手菸...孕婦告鄰 判賠萬元

2019-11-10 23:39

木柵土地公顯靈？ 北巿近月來3迷途老人在這被發現

2019-11-10 13:57

半夜走上國道 車輪輾爆他頭

2019-11-10 23:48

國道三龍井段旁火警火勢控制 警：並無封路

2019-11-11 00:05

40人吃3千要求去零頭 客嗆老闆：不會做生意

2019-11-11 11:57

北市遊覽車右轉 視線死角輾斃自行車騎士

2019-11-11 10:45

90歲老婦坐輪椅手抱50萬 警暖心騎250公尺伴一程

2019-11-10 15:31

輾斃騎士肇逃 駕駛辯「有閃過」

2019-11-10 23:42

國道3號龍井邊坡火警撲滅 國道警強調未封路

2019-11-11 02:27

被控抹黑對手又敗選 高雄前縣議員判刑5月

2019-11-10 17:05

汐止怪男3度偷竊女用內褲 受害人PO網要民眾小心

2019-11-10 15:58

高雄民宅鐵門慘遭塗鴉 17歲少年落網：以為沒人住

2019-11-10 12:49

貨櫃車五堵交流道過彎失控在匝道側翻 駕駛無大礙

2019-11-11 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top