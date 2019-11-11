40人吃3千要求去零頭 客嗆老闆：不會做生意

2019-11-11 11:57 聯合新聞網 綜合報導



40人吃3千還要求老闆去零頭。圖片來源／ 爆怨公社 分享 facebook

一名熱炒店老闆發文抱怨，有40幾人到店內用餐，共點了3060元，結果對方在結帳時要求去零頭，被老闆婉拒後還嗆，「沒看過那麼不會做生意的年輕人」，並稱自己是某宮廟總幹事。

有名熱炒店老闆在「爆怨公社」發文指出，約有40幾個人到店用餐，點了1600元的菜和1460元的酒，總共3060元，沒想到對方在結帳時向老闆要求去零頭，老闆委婉表示，「我們小本生意，不要這樣啦」，結果對方竟回，「我們出門幾萬塊的菜都在點了，沒看過那麼不會做生意的年輕人」，甚至在離開前還嗆，「我是某間宮廟的總幹事」。

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原po抱怨，對方40幾個人來店裡用餐，甚至拿店家的容器盛裝自己帶的酒菜，這些都沒有另外收清潔費，竟還在結帳時要求總額去零頭，讓他很無言，而他也表示，「我辛辛苦苦的做生意無非是要賺那幾十塊，有時候真的是『起毛機』(心情)的問題」。另外，對方聲稱是廟會總幹事，原po則補充，這應屬於個人行為的問題，跟宮廟沒有關係。

文章一出，許多網友說，「四十幾個人點1600的菜是一人分一口？」、「一人一盤小菜跟半瓶玻璃瓶啤酒嗎？」、「幾萬塊的菜都在點，結果零頭付不出來？笑死誰」、「離開時有開車嗎，順便檢舉酒駕」。